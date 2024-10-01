Общество

Ксения Собчак выступила в поддержку Льва Шлосберга*

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала задержание заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*. Слова поддержи в его его сторону она написала в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».

Ксения Собчак выступила в поддержку псковского яблочника и отметила, что он является настоящим патриотом своей страны и малой родины – города Пскова.

«Надеюсь, что Шлосберг в итоге не сядет, потому что он как раз очень адекватный и патриотичный. Хотя новость про то, что он подозреваемый по иноагентскому уголовному делу, дает два пути: отъезд и тюрьма. Хочу ошибаться», – написала журналистка.

Напомним, что недавно Ксения Собчак приезжала в Псков для съёмок нового материала и встречалась с Львом Шлосбергом*.

Смотрите также Ксения Собчак побывала в Пскове для съемок нового материала

Сегодня утром в квартире Льва Шлосберга* прошёл обыск, после которого следственный отдел по городу Пскову следственного управления СК России по Псковской области возбудил уголовное дело. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).