Общество

В Псково-Печерском монастыре началась подготовка к престольному празднику

Подготовка к престольному празднику Успения Пресвятой Богородицы началась в Псково-Печерском монастыре. Все желающие могут принять участие в подготовке. Об этом сообщили в Telegram-канале монастыря.

Фото: Псково-Печерский монастырь/ Telegram-канал

По многолетней традиции в престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы 27 и 29 августа в монастыре украшают цветами не только храмы, чудотворную икону Божией Матери и Её Плащаницу, но и выставляют красиво украшенную дорожку.

Все желающие могут принять участие в создании дорожки. Цветы можно принести в помещение напротив входа в келью старца о. Иоанна (Крестьянкина).