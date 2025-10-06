Общество

ГД приняла в первом чтении проект о целевом обучении для бюджетников медвузов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об обязательном заключении договора о целевом обучении студентами высшего медицинского и фармацевтического образования, которые учатся на бюджетной основе.

Этим проектом правительство РФ вносит изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

В документе уточняется, что студенты-бюджетники, поступившие на медицинские и фармацевтические специальности, должны в первый год обучения заключить договор о целевом обучении, если им поступило такое предложение и они соответствуют требованиям, предъявляемым заказчиком целевого обучения.

Подчеркивается, что такие меры относятся и к студентам, которые восстановились для обучения по профессиональным образовательным программам высшего медицинского и фармацевтического образования, перевелись на бюджетное финансирование, а также к тем, чей договор на целевое обучение был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке или самим студентом из-за отсутствия мер поддержки, предусмотренных договором. По мнению авторов инициативы, в таких случаях, студенты должны будут заключить целевой договор в течение года с момента расторжения предыдущего документа, перевода или восстановления.

В документе прописано, что заказчик целевого обучения обязан выплатить компенсацию за первый год обучения и штраф в двойном размере от этой суммы, если он не предоставит студенту работу, сам расторгнет договор или откажется его заключать.

Также студент обязан возместить стоимость своего первого года обучения и заплатить штраф в двойном размере от этой суммы, если он нарушит условия договора о целевом обучении: не отработает положенный срок или самовольно расторгнет договор.

Законопроектом предлагается, что в отношении выпускников, освоивших программы медицинского и фармацевтического образования, которые впервые прошли аккредитацию, в течение не менее трех лет будет осуществляться программа наставничества в сфере здравоохранения, конкретные правила наставничества установит Минздрав России.

Как отмечается в документе, в данный срок медицинскую деятельность можно осуществлять либо в организации, указанной в договоре о целевом обучении, если такой договор был заключен, либо в организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, пишет РИА Новости.

В соответствии с законопроектом выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы.