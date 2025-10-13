Общество

Газовики провели уроки безопасности для школьников псковской деревни Писковичи

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» провели уроки газовой безопасности для четвероклассников Писковской средней школы, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото здесь и далее: «Газпром газораспределение Псков»

Газовики в игровой форме рассказали школьникам о правилах пользования газовыми приборами, порядке действий при обнаружении запаха газа, важности внимательного отношения к собственной безопасности и опасности угарного газа. Ребята узнали, как добывается природный газ и попадает в дома, о его полезных и опасных свойствах.

Полученные знания учащиеся смогут применить на этапах 22 областного конкурса «Я и пожарная безопасность». Старт конкурсу был дан 26 сентября. Ежегодно в нем участвуют четвероклассники всех школ Псковской области. В каждой школе создаются дружины юных пожарных. Ребята изучают правила пожарной безопасности, электробезопасности, безопасности на водных объектах и при пользовании газом в быту, больше узнают о профессии пожарного, спасателя, энергетика, газовиков.

«Встречи со школьниками наши специалисты проводят регулярно. Ребятам нравится такой формат получения новых знаний. У многих в домах используется газовое оборудование, поэтому все знания и навыки пригодятся не только в успешном прохождении этапов конкурса, но в повседневной жизни», - отметил главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.