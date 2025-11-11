Псковcкая обл.
Общество

V Международный патриотический форум «Мы помним» пройдет в Пскове с 17 по 19 ноября

12.11.2025 18:20|ПсковКомментариев: 0

V Международный патриотический форум «Мы помним», посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., пройдет с 17 по 19 ноября в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодежной политики Псковской области.

Форум соберет 100 молодых представителей патриотических, поисковых и военно-патриотических клубов, а также специалистов молодежных центров из Псковской области, Республики Беларусь и Республики Абхазия в возрасте от 18 до 35 лет.

Участники форума совместно с экспертами разработают проекты, направленные на сохранение исторической памяти и укрепление связи между молодежью трех регионов. Торжественная церемония открытия форума привлечет победителей Конкурса «Рожденное Знамя на Псковской земле» из Республики Абхазия, Республики Беларусь, Псковской, Ленинградской, Тамбовской, Рязанской областей и города Санкт-Петербург. Программа конкурса реализуется на территории Псковской области с мая по декабрь 2025 года.

Во время церемонии открытия представители Республики Абхазия получат «Капсулу Памяти». Внутри капсулы находится земля, собранная с мемориальных комплексов и воинских захоронений Псковской области, где покоятся уроженцы Республики Абхазия.

Источник: Псковская Лента Новостей
