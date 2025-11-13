Сергей Вострецов: Пожилой человек на рынке труда — «золотой фонд» предприятий

В России растёт занятость среди пожилых граждан — опыт и труд становятся главным капиталом старшего поколения, заявил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.
На 1 октября 2025 года в России проживало свыше 40,6 млн пенсионеров, из которых 7,35 млн продолжают трудовую деятельность, а 33,3 млн находятся на заслуженном отдыхе, свидетельствуют данные Социального фонда России. Для сравнения, на начало года численность пенсионеров составляла 41,17 млн человек, что говорит о незначительном сокращении их числа за последние месяцы.
В 2025 году утверждена новая стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, напомнил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. Документ определяет ключевые направления госполитики — повышение материального благополучия пожилых граждан, создание условий для их трудовой занятости, а также продление периода активного долголетия.
Реализация стратегии запланирована через национальные проекты «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь», которые направлены на вовлечение граждан старшего возраста в общественную, образовательную и профессиональную деятельность.
Как отмечает руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова, в 2025 году из-за переходного периода пенсионной реформы нет новой волны граждан, выходящих на пенсию по возрасту, что дополнительно стабилизирует рынок труда. «Работодатели стали ценить сотрудников в возрасте за их знания, ответственность и умение работать в команде. Государство, в свою очередь, поддерживает их через программы переобучения, повышения квалификации и возвращение индексации пенсий для работающих пенсионеров», — подчеркнула эксперт.
Председатель объединения профсоюзов России Сергей Вострецов считает, что формирование новой культуры отношения к пожилым сотрудникам — одна из важнейших социальных задач современности:
По словам Сергея Вострецова, профсоюзы СОЦПРОФ поддерживают инициативы, направленные на продление трудовой активности граждан старшего возраста, и выступают за укрепление гарантий для работающих пенсионеров, включая защиту от дискриминации по возрасту и справедливую оплату труда.