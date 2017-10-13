Михаил Ведерников сможет привлечь ряд новых интересных субъектов в Псковскую область, считает проректор калининградского вуза

Наиболее заметный след в Калининградской области Михаил Ведерников в должности заместителя полномочного представителя президента в СЗФО оставил в области культуры. Сотрудничество региона с киностудией «Ленфильм» было налажено именно по его инициативе. Как пишет «ФедералПресс», «Ленфильм» открыл в Калининградской области свой филиал.

В этом вопросе М. Ведерников нашел полное понимание со стороны главы области Антона Алиханова. В регионе для создания кинокластера также были подписаны соглашения о сотрудничестве с Фондом кино и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения.

При поддержке «Ленфильма» в БФУ будут открыты курсы для подготовки специалистов в области кинопроизводства. Специалисты необходимы для обслуживания кинокластера.

«Михаил Ведерников за недолгий период пребывания в Калининградской области успел сделать довольно много, – отметил проректор по социальным коммуникациям БФУ имени И. Канта Ефим Фидря. – В первую очередь, надо отметить, что с ним довольно легко найти взаимопонимание: псковитянам в этом плане повезло с новым главой. Действительно, благодаря его непосредственному содействию в регионе был открыт филиал «Ленфильма», а в университете – одноименный киноклуб, который теперь действует на регулярной основе. У Михаила Ведерникова довольно интересные идеи в сфере молодежной политики, ему быстро удалось наладить диалог практически со всеми ключевыми субъектами региональной власти. Я думаю, он сможет привлечь ряд новых интересных субъектов и в Псковскую область. Университет искренне желает ему успехов в новой работе!» – заключил представитель вуза.

Источник: Псковская Лента Новостей