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Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака. На официальном сайте президента сообщается, что Турчак покинул пост по собственному желанию.  ..107



Нового губернатора Псковской области изберут в Единый день голосования 2018 года

12.10.2017 14:30 ПЛН, Псков

Нового губернатора Псковской области изберут в Единый день голосования 2018 года. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал Указ, в соответствии с которым Андрей Турчак освобожден от должности губернатора Псковской области по собственному желанию. Врио губернатора псковского региона назначен Михаил Ведерников, который ранее работал заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Напомним, единый день голосования в РФ состоится 9 сентября 2018 года. В этот день пройдут выборные кампании различного уровня, включая дополнительные выборы 2 депутатов в Государственную думу, выборы глав 19 субъектов федерации (16 прямых и 3 через голосование в парламенте), и выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 17 субъектах Российской Федерации. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
Андрей Турчак покинул пост губернатора Псковской области


 

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