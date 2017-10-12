Нового губернатора Псковской области изберут в Единый день голосования 2018 года

Нового губернатора Псковской области изберут в Единый день голосования 2018 года. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал Указ, в соответствии с которым Андрей Турчак освобожден от должности губернатора Псковской области по собственному желанию. Врио губернатора псковского региона назначен Михаил Ведерников, который ранее работал заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Напомним, единый день голосования в РФ состоится 9 сентября 2018 года. В этот день пройдут выборные кампании различного уровня, включая дополнительные выборы 2 депутатов в Государственную думу, выборы глав 19 субъектов федерации (16 прямых и 3 через голосование в парламенте), и выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 17 субъектах Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей