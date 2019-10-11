Происшествия

До 20 лет лишения свободы грозит двум псковичам за 65 наркопреступлений

Прокуратура города Пскова утвердила обвинительное заключение в отношении двух 32-летних жителей Псковской области, которые на протяжении трех месяцев осуществляли незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, жители Пскова Б. и В., в период с декабря 2018 года по 25 февраля 2019 года на территории Пскова, Псковского и Островского районов, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществляли незаконный сбыт наркотических средств бесконтактным способом, то есть посредством размещения их в тайниках (закладках). Размещенные закладки они фотографировали и делали описание к фотографиям с указанием географических координат. Затем гражданин Б. отправлял полученные фотографии с описанием через интернет администраторам интернет-магазинов, специализирующихся на сбыте наркотиков. За свою преступную деятельность жители получали в качестве зарплаты электронную валюту, которую впоследствии обналичивали. Полученные от продажи наркотиков денежные средства преступники тратили на свои личные нужды.

В общей сложности по данному уголовному делу из незаконного оборота изъято порядка 180 грамм различных наименований наркотических средств. Гражданам Б. и В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение в совершении 65 особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, и в настоящее время им грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.