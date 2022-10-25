Происшествия

Неосторожность при курении привела к пожару в квартире в Великих Луках

Пожар произошёл в многоквартирном доме в Великих Луках 25 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре на улице Гастелло, 113 сообщили в 8.03. В двухкомнатной квартире выгорела кухня, в прихожей закопчен потолок.

Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении неустановленного лица.

Спасти от огня удалось квартиру.

Ещё один пожар произошёл в 5.18 в Звёздном переулке в Бежаницах. Выгорела хозяйственная постройка, огонь повредил кузов автомобиля Lada Xray 2014 года выпуска. По предварительной информации, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Также в Бежаницах в этот день возгорание ликвидировали в доме №10 на улице Советской, о нём стало известно в 15.30. В многоквартирном жилом доме в однокомнатной квартире огонь повредил пол в одной из комнат, сгорела кровать, закопчена кухня и прихожая. Причина – предварительно короткое замыкание электропроводки в удлинителе. Квартиру удалось спасти от огня.