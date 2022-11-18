Происшествия

Крупный пожар произошел на площади трех вокзалов в Москве

Пожар произошел в складском здании на Комсомольской площади в центре Москвы. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре по адресу: Комсомольская площадь, дом 1 а, строение 18, поступила в 14:57. «Пожарные незамедлительно выехали по заявке. В пути следования наблюдается сильное задымление», - сказали в пресс-службе ТАСС .

Позднее в ведомстве добавили, что пожарные, прибыв на место, установили, что возгорание происходит в двухэтажном кирпичном складском здании.

В экстренных службах сообщили, что происходит интенсивное горение складского здания между первым и вторым этажами. Там также рассказали, что пожару был присвоен второй номер сложности из пяти, затем его повысили до третьего номера. Пожарные спасают людей, которые из-за огня оказались заблокированными в здании.

«Площадь пожара - около 2 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение на площади 500 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

В РЖД заявили, что пожар не угрожает пассажирам и не влияет на движение поездов.