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Сцена / Фестивали

Фестиваль русской музыки пройдет в Пскове в марте

01.03.2022 11:46|ПсковКомментариев: 0

48-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова пройдет на сцене большого концертного зала Псковской филармонии с 17 по 22 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

В этом году в рамках фестиваля запланировано проведение семи концертов с участием ведущих музыкальных коллективов из Москвы и Пскова.

17 марта. Губернаторский симфонический оркестр Псковской области откроет фестиваль программой для детей и родителей «Петя и волк». Легендарная симфоническая сказка Сергея Прокофьева познакомит юных зрителей с инструментами симфонического оркестра и будет дополнена песочной анимацией. Благодаря искусству петербургской художницы Оксаны Чунчуковой это позволит в реальном времени увидеть, как выглядят сегодня герои сказки с почти 90-летней историей, рассказали в ТКД.

18 и 19 марта. На музыку Сергея Прокофьева Губернаторский симфонический оркестр представит и совместную работу с Имперским Русским балетом. Немеркнущий шедевр «Ромео и Джульетта» силой танца и музыки напомнит трагическую и одновременно прекрасную историю веронских влюбленных, навсегда ставших символом верности своим чувствам, победившим коварство, ненависть и саму смерть, отметили организаторы фестиваля.

19 марта. Отдельный балетный спектакль «Ромео и Джульетта» будет адресован детям. Адаптированная версия балета позволит юным зрителям перенестись в древнюю Верону и стать свидетелями событий, описанных великим Шекспиром.

21 марта. Ежегодный участник фестиваля, ансамбль русской музыки «Псков», представляет два концерта: во славу русской народной балалайки, где солистами выступят псковские балалаечники Сергей Поторочин и Денис Горев, и программу для детей о псковской истории на музыку нашей землячки Даши Полевой. Вымышленная история «Звон над водой» по воле авторов должна возродить события, происходившие в давние времена на месте слияния двух рек – Великой и Псковы.

22 марта. Завершающим аккордом 48-го Фестиваля русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова станет концерт Академического симфонического оркестра Московской филармонии под руководством Народного артиста СССР Юрия Симонова. Один из лучших симфонических оркестров страны представит программу из музыки русских композиторов.

Художественный руководитель фестиваля русской музыки - Николай Хондзинский.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.

Зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного следующих документов:

  • медотвод от вакцинации и тест ПЦР, 
  • документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном  заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.
Теги: #ТКД #фестиваль русской музыки
Источник: Псковская Лента Новостей
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