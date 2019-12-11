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«Культурная контрреволюция» Стрекаловского: борьба за туриста - бессмысленная и беспощадная

«Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) представляет авторскую программу Юрия Стрекаловского «Культурная контрреволюция». Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска программы.

Говорить о культуре всегда было делом, культуре противном.

Теодор Адорно

Здравствуйте! В эфире культурная контрреволюция и её ведущий. Стрекаловский моя фамилия.

Вот есть в нашей стране такой журналист – Илья Варламов. То есть он называется «блогер», такое теперь слово придумали, но мы-то с вами понимаем, что, мурзилка с фотоаппаратом он и есть мурзилка с фотоаппаратом – как его ни называй. И этот Варламов специализируется на такой отвратительной деятельности: ездит по разным городам и с видом и с позиции такого столичного знатока и ценителя там все критикует: тут дороги не такие, тут музеи не те ему, тут понимаете ли, благоустройство неправильное. По-моему, это всё ещё называется «урбанисткой» – кажется, так. Ну и, по-моему, это, конечно, совершенно отвратительное явление – такого рода журналистика. И, конечно, очень не хочется хоть как-то быть похожим, никак не хочется напоминать такое. Но иногда правда вот, ей-Богу, просятся на язык, так сказать, критические сравнения.



Илья Варламов (фото: openmedia.io)

Дело в том, что я довольно много ездил в последнее время, а сейчас наконец вернулся во Псков. Ну и что тут скажешь… Печально выглядит город наш. И дело не в этой суровой и унылой погоде начала-середины декабря, многим такая погода даже нравится. Да и был я в некоторых краях, которые, с точки зрения погоды едва ли лучше, а некоторые и куда хуже – за полярным кругом, например, мне довелось побывать. Но, видимо, присущая псковичам суровость не позволяет нашу эту вот неприглядную действительность и суровую погоду хоть как-то украсить: фонариков зажечь или какие-нибудь ещё устроить буржуазные излишества.

- Не положено. Сейчас вам не Новый год.

И вот по всей Европе, даже в какой-нибудь соседней эстонской деревне, в каком-нибудь Выру, в Вярске уже вовсю происходит, как говорит моя старшая дочь, «полный джинглбелс»: фонарики горят, гирлянды разные – отчего промозглым тёмным вечером или поутру, когда тоже хоть глаз выколи – несколько на улице светлее и веселее. В общем, как-то люди готовятся к Рождеству и к Новому году. На улицах, в витринах магазинов – огни. И дело даже не в том, что кто-то хочет чего-то продать побольше, а просто нужно же как-то украсить свою жизнь в такое время года. И становится на душе легче, и веселее в темные пасмурные ноябрьские вечера.

Источник: balticguide.ee

Но не таковы псковичи. Здесь приезжаешь: в одну сторону тёмная разбитая ремонтом дорога, а в другую сторону – свежая отреставрированная улица, на которой почему-то тоже ни один фонарь не горит. Это просто фонари, штатное освещение; я уж не говорю о каких-то дополнительных, устроенных поздней осенью, светорадостях. Ну, и посреди этого всего выбитыми окнами, как пустыми глазницами пялится бывший кинотеатр Октябрь, в котором сейчас затеяли ремонт, а перед ним – монументальный временный сортир.

И это, действительно, довольно всё жутко. Притом что ведь, оказывается, всё-таки эти ганзейские летние дни даром не прошли, и туриста добавилось нам. Стало больше приезжать людей, туристов, они приезжают в основном из Санкт-Петербурга на «ласточке» этой чудесной. И вот бродят тут, бедолаги, приходится им как-то выживать. Это поразительно: ведь для туристов и туризма много сделали в последнее время, например, вот эти масштабные работы «в рамках реализации туристско-рекреационного кластера «Псковский»» (даже я научился все это выговаривать). Днём если посмотреть, то картинка очень благостная: вот променады вдоль крепостных стен, вот дорожки. А вы попробуйте пройтись там вечерком, когда стемнеет.

Вы представляете, если не в половине мест, но в значительной части почему-то фонари не горят.

Вот, например, такая ситуация была в прошлом году в парке реки Псковы. Это в устье Псковы, там, где ресторан «903», где шпагатная фабрика. И я как местный житель там буквально воевал за освещение, писал всякие заявления, интернет будоражил, соцсети, депутата. И там, наконец, освещение как-то наладили. И оказалось, сети там были просто плохо смонтированы, всё пришлось почти капитально переделывать, всё это освещение. Но пока я не начал там возмущаться, письма писать – городу, муниципалитету было совершенно наплевать. Ну сдали в таком виде и сдали; приняли и приняли. Не горят и не горят. Ходят там какие-то гопники, бьют бутылки в темноте – а что делать?

Ну, в общем, наконец добились результата. Точно так же было на улицах Пушкина и Ленина – там, где поставили фонари, которые не горели и часы, которые не шли. Тоже письма, тоже публикации, тоже что-то изменилось к лучшему.

Но подобного рода ситуация с освещением – она же в огромной части города. Особенно, что самое странное и ужасное – вот в этих свежесданных новеньких местах, где эти фонари должны гореть прекрасно, регулярно и ярким светом – там они просто не светят. Полная тьма на большущих участках, ну и, соответственно, туда, конечно, собирается под покровом ночи определенного рода публика. И места эти, я полагаю, довольно быстро деградируют: их просто загадят, фонари разобьют, скамейки поломают, газоны вытопчут. Вот и всё благоустройство, на которое потратили миллионы и миллиарды.

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Ну, и конечно, бедный турист, который в это время года всё равно приезжает… а темнеет сейчас в пятом часу, а погулять хочется, а куда? где? Страшно же, темно. В общем, незавидна судьба туриста в этот сезон во Пскове. Ко всему этому сейчас начали ещё с них собирать дополнительные деньги за вход в Псковский Кром – с 1 декабря, и тоже исключительно в целях развития туризма. Это музей наш делает такие вещи.

Кстати, музей тут интересную штуку придумал. Вот в скором времени палаты Постникова станут музейным объектом. Сделана там неплохая реставрация, получился импозантный такой дом XVII века: с каменной оградой, с высокими трубами, с красной черепичной крышей. И перед ним, в рамках этого проекта, как благоустройство территории устроили газон, хорошую такую зелёную лужайку. И тут неожиданно на этом газоне вырос ещё один забор. То есть сейчас там заборов… ну давайте посчитаем: вот, собственно говоря, воссозданная историческая ограда этого дома, рядом каменная ограда кафе, рядом ограждение строительства реконструкции шпагатной фабрики, по всей вероятности, в рамках благоустройства улицы Леона Поземского проезжую часть тоже озаборят. Ну и еще вот музей установил вокруг себя черную уродливую ограду, прямо поперёк этого газона.

Ни стилистически, ни исторически, конечно, эта ограда никак с этим историческим домом не гармонирует. Но вот такое, знаете, мышление, как на даче огораживают кусок земли под огород: «моё!». И что там эти люди, которые проектировали и утверждали это, думают о визуальном восприятии памятника, о комфортной среде, о благоустройстве, в конце концов? Не знаю. Но всё это, без сомнения, делается для того, чтобы развивался туризм.

А знаете, что нужно сделать для того, чтобы развивался туризм? Ну, например, чтобы в городе наконец-то появились общественные туалеты. Потому что с этим какой-то ад действительно. Потому что их либо вовсе нет, либо они установлены, но почему-то всё время закрыты. Некоторое время назад мне пришлось выгуливать группу польских пенсионеров. Попросили меня, потому что я среди прочего, ещё знаю польский язык. Ну и вот ситуация первого знакомства с городом Псковом, вообще – с Россией: люди с дороги, из автобуса они вышли на стоянке для туристических автобусов, за зданием Центра семьи. И там стоит туалет. Конечно, люди туда устремились, а он закрыт. «Что делать?» - «Подождите, я видел, еще один тут есть». И мы идём с этими бедолагами к «Октябрю». И там вот этот упомянутый выше монументальный временный сортир на две кабинки, в которых даже двери не закрываются. Сидит там какая-то бабушка несчастная, собирает с посетителей по 10 рублей. 10 рублей ни у кого нет в карманах, она без них не пускает. Я говорю: «Давайте я за всех заплачу, просто пропустите». И вот люди начинают туда входить… Кабинок всего две, людей целый автобус, очередь. Двери не закрываются, тётка эта сидит между кабинок на стульчике, руками эти двери держит. Вонь страшная, ну какой-то постыдный ад, в общем.

И я заинтересовался: вообще, кто во Пскове за это всё отвечает? Вы будете смеяться: думаете, управление городского хозяйства или водоканал? Нет. Оказывается, управляет городскими туалетами и, между прочим, ещё распределяет места под установку батутов и временных торговых точек такое муниципальное учреждение «Северо-западный Центр социологии и маркетинга». Знаете, я никогда не слышал про какие-то прорывы в социологических и маркетинговых исследованиях здесь, на псковской земле, ни в последние годы, ни вообще когда-нибудь. Но, оказывается, есть целое муниципальные учреждение, практически государственное, которое вот так называется, а по факту управляет этими общественными сортирами и батутами. И его конечно, впору бы тогда переименовать в «Северо-Западный центр туалетинга и батутинга».

Причем, когда я вот это всё узнавал, там во главе стоял директор Тюменцев, депутат городской думы, единорос. Ну, вы понимаете, да? Я подумал: ну конечно, наверное, просто плохое управление. А нет ли там, бабушка, какой-нибудь ситуации коррупции и незаконного обогащения. Но потом во главе этого учреждения стал «ученый социолог», «видный оппозиционер» и тоже блогер, Алексей Малов. Но ничего не меняется и Алексей Владимирович давеча тут выступал по телевидению, где горько сетовал на то, что ну очень нужны в городе сортиры. Ну, конечно нужны, Алексей Владимирович. Я полагаю, вы и исследования какие-нибудь провели по этому поводу, чтобы в этой мысли укрепиться. Только ничего не происходит. Поэтому видимо, да, права пословица, и не человек портит место, а место портит человека.

Ну ладно, в общем. Про туризм много чего говорят в последнее время. Те, кто туризмом действительно занимается, кто с этого живет, честные труженики – говорят о том, что, действительно, туристов стало больше. Ну естественно, и Псков подсветили в СМИ во время Ганзы, и стало удобно доехать, и на поезде, аж три пары «Ласточек» у нас теперь ходит из Питера, а, в основном, туристы приезжают именно из Петербурга. Но иногда эта туристическая тема возникает в неожиданном ключе.

Вот тут новость меня застигла, едва я приехал. Сейчас будет большая цитата. Это с «Псковской ленты новостей» новость. «Пушкинский театральный фестиваль, который ежегодно проходит в Пскове могут перенести с февраля на начало июня. Об этом сообщил художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев». Дальше цитата из Дмитрия Дмитриевича. «Мы с нашим театральным сообществом выступили с инициативой в адрес губернатора и начальников от культуры с предложением фестиваль перенести с даты кончины Пушкина на дату его рождения. То есть с февраля на конец мая, начало июня». Ну и дальше Месхиев говорит, что «удобнее делать фестиваль в конце театрального сезона, в конце мая-начале июня, когда туристический сезон уже набрал силу и многие гости региона могут приехать на фестиваль». То есть и здесь опять туристы.

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Но, понимаете, какое дело: туристы не приезжают во Псков на театральный фестиваль. С такой целью тоже, наверное, есть, но исчезающе малая часть. А вообще приезжают просто гулять. И псковская туристическая жизнь, индустрия – у неё есть один серьёзный недостаток: она очень сезонная. Есть ярко выраженный высокий сезон с конца апреля по октябрь и низкий сезон зимой, когда кроме Нового года, 23 февраля, 8 марта и выходных дней всё проседает. И, если уже делать какие-то туристические поддерживающие мероприятия, то их нужно делать как раз именно в низкий сезон, чтобы туристов привлечь. Иными словами, выражаясь афоризмом Козьмы Пруткова «если тебя спросят, что важнее: солнце или месяц, ответствуй – месяц, потому что солнце светит днём, когда и без того светло». Летом туристы всё равно будут, с фестивалями или без них. А если надеяться, что на фестиваль придут туристы, так на фестиваль люди приходят и в феврале. Пустых залов там никогда нет. Проблемы привлечь зрителей на фестиваль – что-то я не помню такого.

Вообще эта новость меня очень насторожила. То есть, если это так, чтобы начальство пошевелить… потому что у нас сейчас действительно, такое культурное начальство, такой председатель комитета по культуре – Жанна Малышева, которой, действительно, кажется, всё равно. Ей действительно на всё наплевать. Насколько я знаю, в прошлом году театральный фестиваль состоялся чудом, потому что буквально за полтора месяца до его начала финансирование было не подтверждено. И это, конечно, должно быть головной болью руководства комитета по культуре – выколачивать эти деньги из областного правительства. Но – нет. И фестиваль чудом состоялся в прошлом году.

В этом году, насколько мне известно, ситуация похожая. Поэтому, не знаю… Может быть Дмитрий Дмитриевич думает так мягко фестиваль спасти, перенеся его на лето, потому что зимой его, может быть, в этом году не получится. Но не думаю, что это хорошее решение. Потому что один раз перенесёшь его и всё – его больше не будет. Мы уже лишились «Крещендо», уже фактически лишились весеннего фестиваля русской музыки, потому что он схлопнулся практически, его уже нет, лишились «Довлатов-феста», «Дня скобаря», «Снежного града». У нас вообще теперь очень мало чего происходит фестивального.

А в начале лета в день рождения Пушкина уже есть пушкинский праздник поэзии, и это другое мероприятие. Если их объединить с театральным фестивалем, то просто получится из двух одно. Руководствуясь этой логикой можно вообще проводить один Единый Фестиваль-Праздник Музыки, Поэзии, Кино, Театра и ещё патриотизма имени Александра Пушкина, Александра Невского и Александра Матросова. Раз в год его проводить, а потом – спи, отдыхай.

Другие аргументы, которые Дмитрий Дмитриевич высказывал: в летнее время можно было бы наряду со сценами Псковского драмтеатра показывать уличные спектакли и действа. Ну так кто же мешает эти уличные спектакли и действа показывать в рамках Пушкинского праздника поэзии в начале июня? Есть ещё один аргумент о том, что подготовка фестиваля в разгар театрального сезона на полтора месяца парализует работу театра. Это совершенная правда, Дмитрий Дмитриевич тут прав. И я в одной из передач об этом говорил. Но ведь, понимаете какое дело – работу театральной труппы это как раз не парализует. Труппа как работала, так и работает. Труппа и те, кто занят подготовкой спектаклей.

А есть люди, которые по театру числятся, но фактически задействованы исключительно административно и большей частью как раз во время подготовки к каким-то фестивальным событиям. И прекрасная же идея – вывести эти «фестивально-административные силы» в театрально-концертную дирекцию. Которая, как теперь всем стало понятно, тут возникла видимо по умышлению инопланетян или Барак Обама нам её придумал, но, в общем, теперь уже считается, что она не очень нужна и из неё выходят и филармония, и театры. И вот, как раз эти прекрасные люди, которые в театрально-концертной дирекции работают, сидя в театре, все эти специалисты по проведению разных культурно-массовых мероприятий – они и должны заниматься фестивалями, не парализуя работу театра и получая за это зарплату. Причём именно в то время, когда эти мероприятия и происходят, а в остальное время не обременяя своим существованием работу творческих коллективов, в том числе – финансово.

Словом, в общем, как-то не очень эта вся история с переносом театрального фестиваля на лето понятна и совсем не нравится ни мне, ни многим другим. Потому что театральный фестиваль тут просуществовал больше четверти века, и всегда как-то выруливали и проводили его, при самых разных руководителях.

Но один раз его не провести – это значит его убить. Как-то радикально поменять его существование, слить с другим каким-нибудь мероприятием – это значит убить оба. Кто-то, возможно, это готов сделать, так сказать во имя развития культуры и туризма. Но не думаю, что это хорошая идея.

Вот такие новости культуры: печальные, осенние, предновогодние, депрессивные. Спасибо за внимание. С вами была культурная контрреволюция и Юрий Стрекаловский – её вождь. До свидания.