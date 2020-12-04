Блоги / Юрий Стрекаловский

О переименованиях, судьбе псковских памятников и ритуальных танцах с ЮНЕСКО

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радиостанции «Эхо Москвы» во Пскове. Стрекаловский моя фамилия, я предводитель культурных контрреволюционеров, ведущий передачи «Культурная контрреволюция», которую я придумал и возглавил, чтобы делиться новостями культуры. В том числе, например, и теми, что вызывают некоторое брезгливое недоумение.

Например, поздравляю вас: только что я шел через сквер, который теперь называется «Сквером 60-летия Великого октября». Вот, значит, теперь у нас как: доигрались в демократию. Разумеется, казалось бы, беда невелика, подумаешь, что там написано на какой-то табличке, но это все-таки весьма выразительный прецедент, когда объект культуры, городской топоним (а названия улиц, площадей, парков, набережных - это, разумеется, тоже часть культуры, это то, что является тотальным культурным фоном) буквально вытащили с того света, из помойки, из могилы. Ведь, конечно же, все уже давно забыли про это название сквера («60-летия Великого Октября), но вот теперь в ходе инициированного муниципалитетом идиотского «всенародного голосования» в интернете какие-то балбесы, называющие себя «коммунистами», протащили это название, еще больше замусорив топонимику нашего города.

Я прошу меня понять, я ж не антикоммунист и не ненавистник всего советского. И уж тем более я не сторонник сноса памятников - упаси Бог. Памятники вообще не нужно сносить никакие, никогда и нигде. Потому что памятники - они сами о себе говорят очень выразительно. Потому что со временем, с ходом истории неизбежно меняется контекст, и памятник какому-нибудь деятелю, про которого теперь уж все уже отлично знают, что это, например, конкистадор, жестокий завоеватель, кондотьер или безжалостный диктатор - становится памятником жестокому диктатору или кровавому завоевателю. Как бы он ни выглядел, и что бы ни было написано на постаменте.

И, например, мне кажется, всем ясно, что стоящие на наших улицах памятники Ленину - свидетельствуют о том, что поставлены они не «вождю всемирного пролетариата», а основателю советского государства, яростному и деятельному разрушителю исторической России; не доброму дедушке, а жестокому диктатору - Ленину. Ну уж какой был, вернее - каким уж он видится из сегодняшнего дня, каким вошел в историю страны; и статуя должна оставаться - как артефакт и свидетельство эпохи.

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Поэтому мне было бы понятно, если бы так называемые коммунисты стали сражаться за памятник, который вдруг кто-то решил бы снести. Мне было бы понятно (хотя я и не поддержал бы ни в коем случае), если бы вопрос встал бы о, например, возвращении исторического названия (Нарвская, Званица) улице Леона Поземского - это персонаж «красного пантеона», который имеет отношение к Пскову, красный командир, погибший тут в девятнадцатом году. Ну хоть за что-то действительно важное и символическое - хотя бы за улицу Ленина. Но «60-летие Великого Октября»… товарищи, да тут в самом названии - сплошной нафталин и ничего больше; это же 1977 год, «дорогой Леонид Ильич». За это тут цепляться? Какая тут «великая история», какие «идеалы прошлого»?

Я, раз уж на то пошло, пожалуй, уже договорю до конца: к коммунистам отношусь вполне себе с пониманием и уважением. Ну, разные у людей бывают взгляды и идеалы, я их не все разделяю, прямо скажем, но согласен с тем, что Маркс, несомненно - великий социолог и историк. И с огромным уважением и благодарностью помню о том, что миллионы людей с партбилетами в карманах и верой в коммунистическое будущее сражались и трудились на благо России. Я не против коммунистов, я против вот этих вот жуликов, которых годами не видно и не слышно, которые просиживают штаны в разных «думах» и «комитетах» и возникают только тогда, когда нужно по возможности громко и безопасно напомнить о себе - взгромоздиться и прокукарекать. Если при этом получается где-нибудь нагадить, вытащив на свет Божий тухлятину вроде «Сквера им. 60-летия Великого Октября» - их не смущает. Причем от них и вреда никакого большого нет - просто противно.

Вообще, если устанавливать теперь какие-то памятники и памятные знаки, нужно поставить такой, знаете ли, памятник Болтуну (полагаю, один бывший псковский градоначальник может послужить моделью для скульптора).

Вот нынче Интернет напомнил: четыре года назад было ответственно заявлено о том, что в городе Пскове будет снесен позорный коровник, торговый центр «Магеллан». И что? - стоит как миленький, все какие-то по его поводу «ведутся переговоры». Или вот с этими несчастными так называемыми «Четырьмя углами»: проклятым местом между Рижским проспектом, Пароменской, Петровской улицами и улицей, которая сейчас называется Максима Горького, бывшей Предтеченской. 25 лет там, на историческом Завеличье был какой-то ад: бараки, ларьки, рынок в жестяном ангаре, торговцы на картонках. Вот наконец сообщили, что будут все это сносить к чертям, я было обрадовался. Срок был - 1 ноября, сейчас уж почти месяц с того срока прошел, и что? - и ничего, практически все стоит там как миленькое. Ну да, сараи эти стоят закрытые, торговля прекратилась, арендаторы выехали. Но дело же не в арендаторах этих несчастных, не в том, что лавочки там работали, что люди там продавали друг другу какие-то трусы с колготками. Это не важно, а важно то, что это все выглядело совершенно ужасно, эти физически и эстетически отвратительные сараи. Арендаторов выжили оттуда - но почему ж они не снесены до сих пор? Сообщалось, повторюсь, что это произойдет к первому ноября. Стоят, а в одном из них, я смотрю, уж и торговля возобновилась. Я недоумеваю просто: что это, глупость, или безответственность, или опять кто-то кого-то как следует попросил?

Хотя, конечно, есть и симпатичные примеры. С удовольствием читаю о том, что отреставрированы уникальные цепные мосты 1853-го года в городе Острове, если не ошибаюсь, единственные в стране такого рода. Одна девочка 20 лет назад мне сказала, их увидев впервые: если бы у нас (она жила тогда во Франции) были такие, то за сто километров вокруг были бы указатели - «уникальные мосты в этом направлении». Но тут они стояли без всякого внимания, наспех отремонтированные после войны, с утратами, разрушались потихоньку, всякий дурак норовил от них кусок оторвать на память. Теперь пишут - отреставрированы. Очень радостно, и надо бы выбраться посмотреть, присоединяйтесь.

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Или вот еще хорошая новость: сразу за несколько исторических зданий в центре Пскова взялись инвесторы - а это значит, что у них наконец-то нашлись хозяева, в этих домах появятся люди. Например, на улице Труда (вообще-то Ильинской) в несчастных, почти погибших домах 7 и 7А появился новый владелец, который заявил о своих планах восстановить их, сделать там магазины и гостиницу. Или вот находящаяся на берегу Псковы разрушенная мельница Кукка, которая уже воспринималось как парковая руина (и, между прочим, в качестве парковой руины неплохо и выглядела) - вот она теперь тоже окружена забором, там уже начались работы и какое-то, кажется, будет кафе.

Или Дом Седельщикова на противоположном берегу Псковы ниже по течению, рядом с Троицким мостом - совершенно уникальный дом, на подвалах XVII века, когда-то очень красивый, расположенный на высокой речной террасе и оттого весьма заметный, а поэтому являющийся одним из ключевых объектов, выстраивающих городской ландшафт в самом центре, напротив Кремля. Уже десятилетиями торчит он страшной краснокирпичной руиной, жалким уродством; по документам числясь «памятником архитектуры, охраняемым государством», а на деле - «памятником» жлобству и безответственности властей, в первую очередь - городских. Потому что все время происходит одно и то же: дом в муниципальной (как правило) собственности, в хорошем состоянии расселяют и просто бросают на произвол судьбы, без всякого контроля, без охраны, потеряв к нему интерес. Обязательно там появляются какие-то пионеры, партизаны и бомжи, происходит пожар - и вот, еще недавно вполне целый и симпатичный дом стоит унылой уродливой руиной, которую какой-нибудь «девелопер» мечтает снести и построить очередной человейник. Сейчас дом Сидельникова выкупили, причем за смешные деньги - в городскую казну он принес что-то чуть больше трех миллионов рублей (за каменный дом в несколько этажей, на коммуникациях, в самом престижном районе города!). Но каких денег будет стоить инвестору теперь его восстановление? И за счет чего инвестор будет пытаться сократить издержки? За счет качества реставрации? Вполне возможно. А ведь еще пятнадцать лет назад дом был в отличном состоянии: под крышей, с застекленными окнами, с дверями на замках, с работающими подключенными коммуникациями.

Вот смотрите: именно и только из-за того, что когда-то дом этот, после его расселения, был властями на многие годы заброшен и из красавца превратился в развалину - теперь и в казну минимальное поступление от его продажи, и инвестор понесет огромные дополнительные расходы (а оттого и качество реставрации, возможно, пострадает). Я уж не говорю о том, как на долгие годы деградировал вид Пскова в его лучшей части, на Старом Запсковье; а ведь эта деградация - она как зараза: рядом с одним пустырем вокруг руины неизбежно заведется и второй, и третий. Классический пример «теории разбитых окон».

Но это работает и в другую сторону, есть и обратный процесс. Я думаю, инвесторы не взяли бы ни один из тех объектов, что я перечислил (Труда 7-7а, мельница Кукка, дом Седельщикова) если бы не «кластеростроение», если бы не планомерное облагораживание и благоустройство территорий исторического центра в рамках федерального проекта развития туризма. Скажем, дом Седельщикова находится прямо «внутри кластера», между двумя его линиями: восстанавливаемой, благоустраиваемой улицей Богоявленской (Герцена) и парком реки Псковы по правому ее берегу, который тоже приводят в порядок; прямо между этими двумя «оазисами благополучия» и зашел на памятник инвестор. Та же самая история - и с мельницей Кукка, которая еще десяток лет назад была на пустыре, который, впрочем, считался «парком», а теперь и в самом деле стоит посреди городского ландшафтного парка, и с домами на ул. Труда: рядом заканчивается благоустройство ул. Поземского (Нарвской), идет реставрация Козьмодемьяновской церкви, которую опояшет пешеходная улица.

Если бы не создавались на бюджетные деньги эти оазисы благополучия, если б не менялась в лучшую сторону среда и контекст - инвестор не пришел бы. Вот и ответ на вопрос, что делать с такими домами: не вычеркивать их из списка памятников, не менять законы, чтобы они эти памятники перестали защищать - нужно менять контекст вокруг этих памятников, а до той поры, когда это произойдет - максимально их сохранять. Вот тогда туда и приходит инвестор, чтобы на свои (не бюджетные!) деньги восстанавливать и возвращать к жизни исторические объекты. Как именно он это собирается делать - тоже, конечно, нужно внимательно смотреть, но, как говорят в Ирландии, «плохое пиво лучше хорошей воды»: любая жизнь памятника лучше, чем его полная потеря. Тем более, что, слава Богу, нас в городе есть очень хорошие прецеденты, образцы того, как частный инвестор очень разумно и бережно работает на объекте культурного наследия. Нужно только с ним работать и соблюдать законы.

Вот, кстати, о соблюдении законов. Еще одна хорошая новость и, как обычно, из прокуратуры. Возле Дедовичей есть совершенно роскошная усадьба Княжьи горки. Ну как «есть» - была когда-то. Я еще застал прекрасный кирпичный дом в английском стиле с отдельно стоящей поварней, тоже стилизованной под виллу. Там некогда было имение графов Строгановых и князей Васильчиковых, если не ошибаюсь. Потом, в советское время - районная больница. Потом больница оттуда съехала, и все это стало разрушаться и гореть - знакомая история, правда? Ныне там загаженная руина, год назад я был там, все это наблюдал и фотографировал. Так вот хорошая новость заключается в том, что к этой истории подключилась прокуратура: молодая районная прокурорша решилась принимать меры прокурорского реагирования в адрес владельца этого объекта культурного наследия, которым является, между прочим, Росимущество.

В чем тут новизна и радость - спросите вы? А в том, что прежде такого не случалось, как ни удивительно.

На Псковщине очень много таких разрушающихся памятников (как правило, они федерального значения, то есть признаны особо ценными), находящихся в ведении Росимущества, которое ничего не делает, ссылаясь на «отсутствие средств и возможностей». Но это ж не ответ: нет денег. Нет у вас денег - так идите к черту, отвечайте по закону за разрушение нашего национального достояния. Но прокуроры доселе крайне редко обращали внимание на ненадлежащее исполнение обязательств по сохранению памятников государственными органами и структурами, они обычно кошмарят каких-то бедолаг: небольшие организации, частников, которые владеют памятниками культурного наследия. А тут прокурорша эта, дай Бог здоровья, нашла в себе силы и мудрость начать меры прокурорского реагирования в адрес Росимущества, крупной государственной паразитической структуры, которая здесь у нас на Псковской земле регулярно возникает во время скандалов вокруг памятников: то когда они ничего не делают с гибнущими объектами, которые находятся у них на балансе, то вдруг с какой-то радости отдают в длительную аренду неизвестным лицам только что благоустроенный на бюджетные деньги кусок городской территории общего пользования, отдают предположительно под платную парковку, и участок этот немедленно неизвестные люди обносят забором, перекрывая виды и маршруты (разумеется, всем известна эта безобразная история, несколько лет уже длящаяся напротив общежития Педагогического института на берегу Псковы, над парком, с прекрасными видовыми участками). Ну или, скажем, были истории, когда Росимущество вдруг взвинчивало цену на аренду памятника, который арендатор на свои средства отреставрировал, а после того, как организация или человек вкладывали крупные средства в реставрацию, им в одностороннем порядке поднимали стоимость аренды. Вот такими историями славно местное отделение Росимущества, но теперь с ним решила вступить в схватку юная и прекрасная прокуратура Дедовического района, Так пожелаем же ей победы, а усадьбе Княжьи Горки - возрождения и долгой жизни.

Что еще у нас хорошего, плохого?

Плохо, что вновь запретили филармонические концерты. Увы, в ноябре мы не дождались заявленных концертов в рамках Фестиваля русской музыки. Это жаль: там должен был быть, например, знаменитый ансамбль «Псков», видимо, с интригующей новой программой, без Александра Либа - я думаю, что без этого великого музыканта стало намного лучше, ну уж, во всяком случае - интересно послушать. К сожалению, концерт отменили и пока перенесли на декабрь.

Но все же получается в наших краях слушать очень хорошую музыку.

Вот хочу поделиться впечатлением: это, правда, было им не во Пскове, а в Гдовском районе, в глухой стороне, в деревне Доможирка. Там стоит превосходная Троицкая церковь XVI века. Это памятник архитектуры и, замечу, замечательный памятник реставрации, потому что была она реставрирована Михаилом Ивановичем Семеновым и Верой Алексеевной Лебедевой, в шестидесятые-семидесятые годы ей были возвращены первоначальное благородные черты, утраченные в результате пожаров, обрушений и перестроек. А с девяностых годов ХХ началось уже церковное возрождение этого храма, причем с точки зрения сохранения памятника тоже весьма грамотное и аккуратное: там сделана очень интересная реконструкция иконостаса грозненского времени, вообще создан хороший интерьер, вокруг возведена изящная ограда по проекту Андрея Михайловича Лебедева; я как-то про этот храм тут уж рассказывал.

Ну и вот сподобился я туда доехать, а стремился я на престольный праздник этой церкви - на Параскеву Пятницу, там ей посвящен один из приделов. Попал на службу и совершенно был ошеломлен пением, которые там услышал: пели два хора, оба из Петербурга, и один из них - знаменитый концертирующий ансамбль «Ключ разумения» под управлением его создателя и руководителя, доцента кафедры древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной Консерватории Натальи Масягиной. «Ключ разумения» это ансамбль, состоящий преподавателей и выпускников кафедры древнерусского певческого искусства, это высочайшего уровня эксперты в области исполнении древнерусской музыки. И вот они там пели на службе, в деревенской церкви.

Но это еще не все: был и второй хор, мужской, тоже из Петербурга, и тоже под управлением доцента Санкт-Петербургской консерватории, музыковеда Даниила Шутко. Мы с ним старинные друзья еще по учебе в Санкт-Петербурге, Даниил приезжал когда-то читать лекции, он специалист по французской спектральной музыке, это такое направление в современной музыке, дико сложное; я, честно сказать, не вполне уверен, что это вообще музыка (шучу). Интересно, разумеется, было слушать, как древнерусский распев и вообще литургическая музыка звучит в исполнении музыкантов с таким опытом - а Даниил Шутко довольно известный петербургский регент.

И вообще, вообразите, насколько неожиданно и прекрасно было слышать в глуши, в деревенской церкви на берегу огромного, как море, Чудского озера, в древних стенах, в потрясающей аутентичной акустике, в интерьере, созданном с пониманием эстетики XVI века богослужебную музыку того же времени. Потрясающе, просто потрясающе. Можно посмотреть фотографии и даже послушать музыку и запись на странице этой церкви ВКонтакте, там вообще много интересного на этой странице: исторические и современные фотографии, исследования истории храма и местности и тому подобное. Посмотрите, почитайте, послушайте.

Ну что еще из новостей: вот настоящая сенсация: в Пскове обнаружена ранее неизвестная древняя фреска, предположительно XVI век, фрагмент около двух квадратных метров, где-то на южной стене церкви Успения от Парома, это в самом начале Рижского проспекта, у моста стоит большая красивая древняя церковь, которая каким-то чудом не вошла в список ЮНЕСКО, не понимаю, почему. О существовании там фресок было до сих пор не известно; они были случайно обнаружены; приезжали специалисты из столиц, предварительно обследовали их.

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Тут в чем суть сенсации: до сих пор известно очень немного псковских фресок. И это, конечно, удивительно, что здесь памятников монументальной живописи у нас чрезвычайно мало, полторы руки нужно, чтобы перечесть по пальцам. И это при том, что тут существовала признанная как выдающееся явление мировой культуры псковская школа иконописи. Вот стал известен еще один памятник, наряду с фресками Успения в Мелетове, росписями Снетогорского и Мирожского монастырей, храмов Довмонтова города, фресок, обнаруженных в Успенском соборе Печорского монастыря. И на этом список можно считать исчерпанным (впрочем, кое-что было обнаружено еще в соборе Рождества Иоанна Предтечи во Пскове в бывшем Ивановском монастыре) - представляете, как их мало?

А еще, конечно, это очень интересно, поскольку является новым доказательством предположения, которое я горячо разделяю - что многие псковские храмы, разумеется, были украшены фресками, которые до нас не дошли. Почему не дошли - это вопрос и тема для размышлений, но вот еще один клин вбит под эту нынешнюю убежденность, мейнстрим, общее место: «псковские храмы в старину не были расписаны, а поэтому и теперь их нельзя украшать росписями, потому что будут искажены их интерьеры». И, разумеется, вспоминается скандал, который возник в прошлом году, когда один из древних псковских храмов, церковь Василия на Горке, был расписан современным иконописцем. Я сейчас не говорю о качестве этой росписи, я говорю о прецеденте. И о яростном осуждении этого действия, о требовании эти новые фрески уничтожить, потому что, дескать, псковские храмы вообще расписывать нельзя, потому что они никогда расписаны не были. Были, друзья, были. И находка в церкви Успения от Парома еще раз подтверждает мою правоту.

Вообще - вот это вот яростное задыхающееся культурное кудахтанье по каким-то ничтожным или просто ложным поводам, вроде этой росписи храма Василия или строительства несчастной заправки якобы поблизости от Мирожского монастыря; все это бабское кокотание уже сильно надоедает и прямо бесит. Нет, по поводу заправки я, конечно против того, чтобы она там была, но я вообще против любых заправок в центре города, где бы они ни были. Но еще больше раздражают вот эти вопли и заламывание рук всякой самозванной и самоназначенной «общественности».

А апофеоз этого всего, я считаю - это ритуальные танцы с ЮНЕСКО. Вот волшебное слово, которое прямо вызывает из каких-то адских порталов все наличное бесполезное культурное дурачье. Я уже, впрочем, по этому поводу высказывался, но не поленюсь повторить. Я уверен: то, что несколько псковских объектов в прошлом году включили в список ЮНЕСКО - это так себе повод для радости.

Во-первых, потому что это практически ничего не дает, кроме некоторой популярной известности (а то прежде псковские памятники никто не знал, ага), возможности для кого-то пролезть в международные культфункционеры - и головной боли для всех остальных, кто с этими памятниками будет работать. Потому что ЮНЕСКО - это давно уж паразитирующая и бесполезная организация, работающая только и исключительно на себя; она никого и ничего не защищает, а только вымогает деньги на свое существование, на своих собственных «экспертов». А на реставрацию и исследование денег она никогда не выдает и не привлекает, а из возможностей защищать памятники есть только один способ: угрожать, что она исключит объект из списка ЮНЕСКО. Ну и никого в итоге они никогда не защитили, просто, действительно исключили из списков, как в Афганистане или Косово, например, где бармалеи плевать хотели на кокотания и просто взорвали и статуи Будды, и православные монастыри. Реальных действий у этой организации нет, но притом есть огромные бюджеты, которые проедаются целой армией международных бездельников, вот теперь дотянувшихся и до Пскова.

Разумеется, многим на местах тоже хотелось бы как-то вступить в их ряды: кто ж откажется ездить с конференции на конференцию, делая вид, что ты занимаешься чем-то важным и полезным. Вот прошел год, даже почти полтора с объявления о включении десяти псковских объектов в «Список ЮНЕСКО». По этому поводу состоялась пресс-конференция, из которой стало совершенно очевидно, что по существу ровным счетом ничего не делается и не будет делаться.

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Вообще, с самим формированием и обработкой этого «псковского списка» сплошные какие-то вопросы без ответов. Почему именно эти 10 памятников? Почему, например, упоминавшийся храм Успения от Парома или Старое Вознесение не вошли в этот «список самых выдающихся памятников псковской архитектурной школы, который ее характеризует и презентует»? Почему в этом списке, например, Ивановский собор, собор Рождества Иоанна Предтечи, что возле Радиозавода. Он, конечно, древний, превосходный XII век, но к оригинальной псковской архитектурной традиции отношение имеет не такое непосредственное, как десятки других сохранившихся первоклассных памятников, потому что это очень характерный новгородский памятник, он и построен был, видимо, новгородкой артелью во времена владычества здесь Новгорода. Или, скажем, церковь Богоявления с Запсковья - конечно, красивая по силуэту, но безобразно отреставрированная, с выглаженными, выровненными плоскостями стен и туалетной плиткой на полу - это вот «в наибольшей степени сохранившееся, оригинальное, достойное сохранения как образец и идеал»? Уже одно формирование списка вызывало и вызывает вопросы, на которые никто не собирался и не собирается давать ответы. Вроде как неприлично даже, «нельзя спрашивать».

Хорошо, а что ж за год произошло? Вот, например, поставили у каждого из десяти «памятников ЮНЕСКО» информационные таблички. Они красивые, они изящной формы и симпатичного дизайна, но полны ошибок. Только что мимо проходил, прямо возле Кремля установлен общий информационный щит: с надписью «храмы Псковской архитектурной школы» и с символикой ЮНЕСКО. И из 10 объектов, которые там перечислены, по меньшей мере в половине - грубейшие ошибки с датировками. Тот же Ивановский собор датирован 1242 годом, хотя давно известно, что он XII века; ансамбль Снетогорского монастыря, собор Рождества Богородицы там XVI веком датируется, хотя там фрески XIV века. Ансамбль Мирожского монастыря наоборот, датирован XII веком, хотя как ансамбль он складывался до XVIII века с XII.

И когда на это вопиющее безобразие им указывают, то в ответ раздается какое-то блеяние, что вот когда-то, оказывается, в шестидесятых годах в комитете по культуре девочка-машинисточка палочку поставила в латинской цифре XIV не с той стороны, получилось XVI, и вот с тех пор документы же не переделать - вот так оно все «переехало в документы, которые подали в ЮНЕСКО, там приняли, теперь тем более не переделать». Ну стыдно слышать.

И вот это все называется «управлением памятниками ЮНЕСКО», вот прошел год и какие-то люди недавно отчитывались, как в течение года это у них происходило. А сейчас сообщается, что под это дело в Администрации области создадут еще один отдел, еще каких-то людей наберут, и это будут государственные чиновники, которые тоже будут этим заниматься, «управлением памятниками ЮНЕСКО» - в то время, когда остальные тысячи памятников, кроме этих десяти, будут гнить и вымирать.

Сейчас этим «управлением» занимается какая-то мутная контора из Москвы с громким названием «институт наследия имени Д.С. Лихачева». Говорят, когда-то была приличная организация, а вот в том, что сейчас она из себя представляет, довелось убедиться совсем недавно: в интернете вдруг прилетела мне анкета - «заполните, пожалуйста, это про псковские памятники ЮНЕСКО». Я даже было приосанился: вот, думаю, и меня записали экспертом, скоро в Париж поеду. Ну начал я анкету эту заполнять, вижу - там абсурдные вопросы, просто формально непрофессионально поставленные. Скажем, «если вы посещаете эти памятники ЮНЕСКО, то с какой целью?» - и там дальше строгая дизъюнкция: «я изучаю особенности архитектуры», или «с религиозными целями», или «меня привлекает внешняя и внутренняя красота этих памятников». Так в моем случае, например и то, и другое, и третье, ведь это же все вместе может совпадать, однако в анкете эти позиции друг другу противопоставлены. Ну и так далее, в общем, бездарно составлено, непрофессионально. Я думаю: кто ж это делает-то? Оказалось, тот самый этот Институт культурного наследия им Лихачева. Причем, самое смешное, что опрос этот, оказывается, просто размещен в интернете, они его шлют кому попало, и можно с одного и того же устройства отвечать на вопросы хоть миллион раз, а ведь это опрос, при помощи которого они «изучают» отношение местных жителей к памятникам ЮНЕСКО, знание их местными жителями. Ну и я им там такого понаписал, уж я порезвился как следует - я там был и десятилетней девочкой, и стариком, и выбирал разные, самые противоположные варианты ответов - все теперь пошло в «отчет».

И вот это выдается за «работу по управлению памятниками», теперь считается, что они провели опрос, пообщались с жителями города. Ну здорово.

Это была «работа» Института наследия имени Лихачева, который почему-то из Москвы дистанционно привлечен (вряд ли на общественных началах) к управлению памятниками, входящими в список ЮНЕСКО на территории Пскова. Но теперь к этому делу как-то подползает местный так называемый «общественный совет при комитете по охране культурного наследия». Который тоже совершенно непонятно, чем занимается, но теперь-то, разумеется, они все хотят крутиться возле ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО, конечно, сладкий бублик, но я бы хотел напомнить, что в мае этого года после моей передачи возник скандал вокруг то ли огромного забора, то большого фундамента у подножия Гремячей горы, у Гремячей башни. И вот этот самый общественный совет при комитете по ОКН «обещал разобраться», об этом громко сообщила в интернете его председательница, Савицкая ее фамилия. А дальше как-то очень интересно, потому что много раз я Наталье Николаевне напоминал: «Вы разбираетесь? написали письмо?» - «Да, написали» - «И какие результаты?» - «Ну, знаете, там вот как-то все не так все однозначно, мы там по-соседски пришли пообщаться, небедные люди там живут, ну, в общем, не так все однозначно». И как в воду, как в песок ушли эти все разговоры о том, что надо бы это место особым образом защищать, что «нужно разобраться». Что там, «рука руку моет»? «по-соседски» люди общаются? «Этот забор - кого надо забор»?

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Но, знаете, напрасна надежда, что я от этой стройки отцеплюсь. Не отцеплюсь. Как в один голос говорили Бисмарк, Черчилль и Бжезинский, «русские всегда приходят за своим».

На пресс-конференции про ЮНЕСКО, конечно, сидеть - дело симпатичное, но по поводу заборчика у Гремячей горы надо бы дать ответ.

На этом прощаюсь.

«Культурная контрреволюция», до свидания.