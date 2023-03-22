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Минпромторг частично возобновляет программу льготных автокредитов

В Минпромторге РФ решили частично возобновить программу льготного автокредитования. Она будет действовать только для медиков, работников сферы образования, а также участников СВО и членов их семей, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с февраля этого года автосалоны фактически перестали выдавать льготные автокредиты, так как в правительстве РФ не нашли на программу деньги, пишет RuNews24.

По новым же условиям, программа будет включать 20-процентную скидку на новые отечественные автомобили стоимостью до двух миллионов рублей, либо 25% - при покупке собранного в России электромобиля, но не более 625 тысяч.