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В РФ снизилась средняя стоимость подержанных автомобилей

Средняя стоимость подержанных автомобилей в России не старше 15 лет по итогам января 2025 года снизилась на 12% в годовом выражении - до 2 миллионов рублей, сообщила пресс-служба «Авто.ру».

«Относительно декабря количество объявлений (в январе - ред.) сократилось лишь на 2%, а по сравнению с январем 2024 года объем предложения увеличился на 52%. Что касается средней стоимости автомобиля с пробегом, то она замерла у отметки в два миллиона рублей, что на 12% ниже уровня января прошлого года», - говорится в сообщении.

Наибольшее снижение средней цены наблюдается в Тульской области - на 9,3%, до 1,28 миллиона рублей. Следом идут Владимирская и Калининградская области (-5,8% и -4,6% соответственно), пишет РИА Новости.

«Средняя стоимость почти всех автомобилей с пробегом в первой десятке по итогам января 2025 года снизилась не больше, чем на пять процентов», - добавили в пресс-службе.

Модельный рейтинг по уменьшению стоимости возглавили Chery Tiggo 4 Pro (-5%; 1,63 миллиона рублей) и Renault Logan второго поколения (-4, 6%; 997 тысяч рублей), а также Geely Emgrand EC7 (-4,5%; 472 тысячи рублей).