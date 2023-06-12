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Аналитики рассказали, какие автомобили чаще всего покупают россияне

Россияне в текущем году чаще всего покупали автомобили с пробегом японских и немецких марок, при этом самыми популярными брендами были Kia, Toyota и Hyundai, рассказали РИА Новости в сервисе «СберАвто».

«В январе-мае 2023 года, как и в аналогичном периоде 2022 года, наибольшим спросом пользовались автомобили с пробегом японских марок (23% от всех сделок в 2022 году и 30% в 2023 году). Сменился обладатель второго места: в 2022 году его занимали южнокорейские автомобили (22%), а в 2023 году вперед вышли немецкие автомобили (23%), которые в 2022 году были третьими по спросу (16%)», - пишут аналитики.

Российские авто в текущем году по-прежнему занимают четвертое место, а американские – пятое. В «СберАвто» также добавили, что в 2023 году снизилась доля французских авто – с 8% до 5%.

Если же говорить о конкретных брендах, то самой популярной маркой среди подержанных автомобилей в 2023 году остается Kia (10%), на втором месте - Toyota с долей в 9%. Южнокорейская Hyundai в 2023 году заняла третье место с долей в 8%.