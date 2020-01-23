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АвтоМир / Дороги

Ход реконструкции перекрестка улиц Инженерная и Индустриальная проконтролировал Василий Осипов

29.01.2020 12:51|ПсковКомментариев: 0

Ход реконструкции перекрестка улиц Инженерная и Индустриальная в Пскове проконтролировал вице-губернатор Псковской области Василий Осипов 29 января в ходе выездного рабочего совещания, в котором также приняли участие глава администрации Пскова Александр Братчиков, его заместитель Елена Жгут, председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин и представители подрядной организации.

Напомним, реконструкция улицы ведется в рамках двухгодичного муниципального контракта, заключенного в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заказчиком работ выступает администрация города Пскова, подрядчик - ООО «ЭкспрессСтрой». Работы ведутся с отставанием, и сегодня Василий Осипов призвал подрядную организацию вместе с субподрядчиками ускорить темпы.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе выезда на объект вице-губернатор ознакомился с графиком выполнения работ. В январе, согласно графику, в районе проезда к зданию поликлиники №3 ведется разработка грунта, планировка земельного полотна и обочин, укладка геотекстиля, подстилающего слоя и щебня. На улице Индустриальной ведутся подготовительные работы по снятию растительного грунта, разборке проезжей части, знаков, а также разработка грунта.

По финансированию работ долгов нет - с подрядчиком рассчитались. Василий Осипов поставил задачу идти в графике. «Если что-то не получается, оперативнее подключайте заказчика - администрацию города», - призвал вице-губернатор подрядную организацию. Добавим, одной из причин срыва сроков реконструкции перекрестка послужила задержка в решении вопроса с выносом кабеля. «Вопрос решается, Псковскому филиалу компании «Россети Северо-Запад» нужна неделя», - пояснил глава городской администрации Александр Братчиков.

По итогам выезда на объект принято решение, что подрядчик будет предоставлять заказчику еженедельный график выполнения работ. «Понятно, что сначала были объективные причины задержки работ, связанные с получением разрешения, но теперь дело только за вами», - обратился Василий Осипов к подрядчику.

Теги: #ремонт дорог #национальные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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