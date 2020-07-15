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Готовность улицы Инженерной в Пскове составляет 85%

Продолжается ремонт улицы Инженерной в Пскове от Инженерного моста до дома №4. Как сообщила Псковской Ленте Новостей специалист по связям с общественностью комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Анна Боброва, в настоящее время подрядная организация, ООО «Спецдор 60», укладывает верхний слой асфальтобетонного покрытия. Этот вид работ будет завершен сегодня.

В ближайшие дни рабочие приступят к финишному асфальтированию автомобильной стоянки у дома №4а и устройству асфальтобетонного покрытия на съездах с дороги. Затем будет нанесена разметка термопластиком.

Работы на пешеходных и зеленых зонах завершены. Причем изначально вдоль дороги не было тротуаров, их устройство производилось с нуля. В целом готовность объекта составляет 85%. Если позволят погодные условия, ремонтные работы завершатся к концу следующей недели.

Напомним, улица Инженерная вошла в региональную программу «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность ремонтируемого участка составляет 720 метров. Сумма контракта составила 21,5 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета. Срок окончания ремонта по контракту – 28 августа.

Улица Инженерная относится ко II технической категории дорог. Имеет капитальное асфальтобетонное покрытие. Ширина проезжей части составляет 14 метров.