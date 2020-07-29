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В Пскове с 3 августа будет перекрыт участок улицы Киселева

В Пскове с понедельника, 3 августа будет перекрыт участок улицы Киселева в Пскове для производства ремонтных работ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «СпецТрансСервис», на первом этапе перекрытие коснется только участка улицы от Рижского проспекта до улицы Конной.

О перекрытии участка от улицы Конной до улицы Р. Люксембург будет сообщено дополнительно. Работы на улице Киселева от Рижского проспекта до улицы Розы Люксембург планируют закончить до 24 августа.

Работы будут идти и на тротуаре.

Муниципальным контрактом предусмотрен ремонт двух участков улицы Киселева (от Коммунальной до Кузбасской Дивизии и от Рижского проспекта до Красноармейской). Выполняется ремонт проезжей части, съездов и тротуаров, замена бордюрного камня, устройство зеленой зоны, тактильной плитки, нанесение разметки.

Окончание работ по контракту - до 15 октября 2020 года.

«Все ремонтируемые участки улицы Киселева будут перекрываться не одновременно, а последовательно, чтобы свести к минимуму неудобства для участников дорожного движения», - добавили в ООО «СпецТрансСервис».