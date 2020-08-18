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При ремонте покрытия на Крестовском шоссе сделают понижение тротуара

В Пскове при ремонте дорожного покрытия на Крестовском шоссе будет выполнено понижение тротуара для удобства мам с колясками и маломобильных граждан. Такая информация была озвучена 18 августа во время объезда ремонтируемых улиц главой администрации города Александром Братчиковым, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сейчас при съезде с тротуара имеются ступеньки, планируется устроить понижение тротуара. Кроме того, здесь собираются установить дорожные знаки «Пешеходный переход» и нанести разметку перехода между тротуаром на мосту и началом тротуара на Крестовском шоссе.

Напомним, ремонтные работы начались на Крестовском путепроводе в Пскове 17 августа. Сейчас идет частичная разборка покрытия на тротуаре.

Ограничено движение по правой полосе в направлении Крестовского шоссе. Там приступают к разборке бордюрного камня. С середины недели работы переместятся на другую сторону дороги. Будет ограничено движение транспорта в правой полосе при движении в сторону Октябрьского проспекта.

Ремонт Крестовского путепровода (км 0+050 – км 0+573 по Крестовскому шоссе) в Пскове ведет ООО «СпецТрансСервис» в рамках муниципального контракта. Будут выполнены фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, асфальтирование, ремонт тротуаров, нанесена дорожная разметка.

Срок выполнения работ - до 15 октября 2020 года.