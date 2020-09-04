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«Улицы Победы» отремонтировали в Порховском районе

В Порховском районе завершился ремонт двух улиц, которые вошли в проект «Улица Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он реализуется в 83 субъектах-участниках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В течение всего юбилейного года дорожники приводят в нормативное состояние или благоустраивают улицы, проспекты или площади, названные в честь Дня Победы или героев войны. В Порховском районе приведены в порядок улица Орлова в Порхове и улица Аудрини в селе Полоное.

На улице Орлова работы проведены на участке длиной 630 метров. Дорожники разобрали старое основание, провели устройство основания из песка и щебня, уложили новое асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины щебнем.

Протяженность отремонтированного участка улицы Аудрини составила 508 метров. Здесь проведена очистка поверхности дорожными машинами, разработан грунт, выполнен подстилающий слой из щебня, выравнивающий и верхний слои из асфальтобетона, укреплены обочины песчано-гравийной смесью.

В общей сложности на два объекта направлено более 8 млн рублей за счет субсидий из областного бюджета. Софинансирование муниципалитета составило 1%. Подрядной организацией по итогам аукциона выступило ЗАО «Порховмелиорация».

Улица Орлова носит имя Сергея Алексеевича Орлова (1908 - 1961) - одного из организаторов партизанского движения в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны. С августа 1937 года был первым секретарем Порховского райкома партии (Ленинградская область). В июле 1941 года назначен комиссаром 2-й партизанской бригады. Организовал 6 партизанских отрядов. Под его руководством партизаны уничтожили 375 фашистов и большое количество техники.

Улица Аудрини названа в честь латышской деревни Аудрини, которую в январе 1942 года фашисты сожгли дотла за оказание помощи раненым красноармейцам. Вместе с деревней было уничтожено все население: погибли 215 человек, в том числе 53 ребенка.