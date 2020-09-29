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В Пскове завершается ремонт Крестовского путепровода

В Пскове завершается ремонт Крестовского путепровода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «СпецТрансСервис», работы проводились в рамках муниципального контракта.

В ходе ремонта обновлен асфальт на проезжей части и тротуарах. Переоборудован пешеходный спуск с моста. Вместо ступеней по обе стороны моста теперь появились пандусы.

На завершающем этапе работ будет нанесена горизонтальная и вертикальная дорожная разметка. В частности, появится разметка пешеходного перехода между тротуаром на путепроводе и началом тротуара на Крестовском шоссе.

В начале октября планируется завершить работы.

Ремонт Крестовского путепровода (км 0+050 – км 0+573 по Крестовскому шоссе) в Пскове ведет ООО «СпецТрансСервис» в рамках муниципального контракта. Срок выполнения работ - до 15 октября 2020 года.