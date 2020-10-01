АвтоМир / Дороги

Жители Порховского района поблагодарили за работу машиниста автогрейдера

Жители Славковской волости Порховского района поблагодарили машиниста автогрейдера, который привел в порядок местные дороги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации сельского поселения, работы по грейдированию в рамках муниципального контракта выполняло ООО «СпецТрансСервис».

«Жители поселка Славковичи и близлежащих деревень с благодарностью отзываются о водителе грейдера, который наконец-то привел в порядок наши местные грунтовые дороги Славковичи - Заборовье, Ольхово - Волочек, Славковичи - Сумско, Верхний Мост - Деменино, Копыловка - Лядно», - рассказали в волостной администрации.

Жители района отметили профессионализм машиниста автогрейдера Романа Ефимова, администрация Славковской волости вручила ему почетную грамоту.