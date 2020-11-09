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Более 170 км дорог отремонтируют в Псковской области в рамках нацпроекта в 2021 году

Более 170 км дорог отремонтируют в Псковской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году. Об этом сообщил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в ходе пресс-конференции 11 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Финансирование дорожных работ по национальному проекту составит более 3 млрд рублей, отметил он. «Уже есть первая большая экономия, что позволит ввести дополнительные километры, уделить внимание безопасности дорожного движения», - сказал Борис Елкин.

Планируется, что в 2021 году отремонтируют еще около 30 км трассы Псков - Гдов. «В принципе, я уже боюсь за гдовскую дорогу, что аварийность там увеличится в разы. Дорога очень интенсивная», - отметил Борис Елкин.

Кроме того, в следующем году завершат ремонт дороги Неелово - Кудина Гора. «Остался участок в районе деревни Гверздонь и мост», - уточнил руководитель профильного комитета. Также в рамках нацпроекта отремонтируют трассы Пушкинские Горы - Локня, Порхов - Успенье и Великие Луки - Усвяты

При появлении экономии объекты будут стараться делать переходящими на последующий год, добавил Борис Елкин.

По информации комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, в рамках нацпроекта отремонтируют 21 дорогу в 17 районах региона.

Два переходящих на 2021 год объекта уже проторгованы. Это три участка дороги Заполье – Гдов в Плюсском районе длиной 5,6 км, которые приводит в порядок ООО «ДАФ», и отрезок трассы Порхов – Дно в Порховском районе протяженностью 2 км, подрядчиком на котором выступает АО «Буер». Также заключены контракты на ремонт 6,7 км трассы Старый Изборск – Палкино – Остров в Палкинском районе и 11,8 км автодороги Опочка – Красногородск – граница с Латвийской Республикой в Опочецком и Красногородском районах.

Еще 5 дорог собственными силами отремонтирует ГБУ ПО «Псковавтодор». Предприятие продолжит ремонт трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье. В следующем году оно приведет в порядок 7,3 км этой дороги в Псковском районе между деревней Заклинье и селом Середка. На торги будут выставлены еще два участка этой дороги общей протяженностью 22,2 км: это отрезок, который проходит по деревне Залахтовье, и обход города Гдова. Таким образом, в 2021 году еще 29,5 км Гдовской трассы будет приведено в нормативное состояние.

Псковавтодор также продолжит ремонтировать автодорогу Пушкинские Горы – Локня. Запланирован к ремонту участок длиной более 14 км в Бежаницком и Локнянском районах. Кроме того, собственными силами предприятие приведет в порядок 2,3 км дороги Малая Толбица – Большая Толбица в Псковском районе и около 4,9 км дороги, которая ведет от федеральной трассы Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков к новому мосту через реку Кебь в садоводстве «Кебь». В планах Псковавтодора также обновить часть автодороги Остров - Новоржев в Новоржевском районе протяженностью 8 км. Еще два участка этой дороги в Островском районе будет отремонтировано подрядчиком, которого определят на электронном аукционе. Речь идет об отрезках общей длиной 7,3 км.

В список объектов следующего года также вошла дорога Дубровка – Дедовичи в Дедовичском районе, которая ведет к ремонтируемому мосту через реку Шелонь. Протяженность участка составляет 10,5 км. В этом же муниципалитете приведут в порядок 3 участка дороги Порхов – Успенье. В общей сложности отремонтируют 11,6 км. В Дновском районе продолжится ремонт трассы Дедовичи – Дно – Костыжицы на отрезке длиной 8,3 км.

Доведут до норматива и еще один участок дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры в Печорском районе, в который попадает деревня Гверстонь. Его протяженность составляет около 7,8 км.

На юге области продолжат восстанавливать дорожное покрытие на дороге Великие Луки – Усвяты. В перечень включено два участка в Великолукском и Усвятском районах общей длиной более 19 км. Также обновят 3,6 км дороги Першино – Ваши в Великолукском районе, 7,6 км Невель – Язно – граница с Республикой Беларусь в Невельском районе.

Кроме того, в нацпроект БКАД-2021 вошли 7,2 км дороги Псков – Писковичи – Муровицы в Псковском районе; 2,1 км дороги от Печор до ж/д станции Печоры Псковские – Нутрецово в Печорском районе.

Нацпроектом также предусмотрены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Будут заключены государственные контракты на нанесение дорожной разметки, установку и замену барьерного ограждения, устройство осветительных систем на пешеходных переходах и автобусных остановках, устройство освещения дорог, ремонт тротуаров и обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений.