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К началу учебного года вблизи школ Пскова обновили искусственные неровности

К началу учебного года ООО «СитиИнвестГрупп» привело в нормативное состояние искусственные дорожные неровности вблизи образовательных учреждений. Данный вид работ осуществлялся на улицах Труда, Розы Люксембург, 18, возле школ на Западной, 5 и Коммунальной, 30, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Искусственные ограничители скорости выполнены из резины и пластика в соответствии со стандартами и правилами ГОСТ. Они оборудованы световозвращающим покрытием, что позволяет водителям увидеть «препятствие» в ночное время.

«Лежачие полицейские» необходимы для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Они устанавливаются преимущественно на освещенных участках дорог, вблизи пешеходных переходов, у социально значимых объектов, детских культурно-досуговых и образовательных учреждений, а также в местах концентрации ДТП.

Перед местами, где располагаются искусственные неровности, монтируют дорожные знаки с ограничением скорости, за состоянием которых также следят сотрудники «СитиИнвестГрупп».