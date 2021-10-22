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Перекресток улиц Коммунальной и Юбилейной перекроют в Пскове

Перекресток улиц Коммунальной и Юбилейной перекроют в ночь с 25 на 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут действовать с 23.00 25 октября по 6.00 26 октября. Перекрытие связано с дорожными работами. В качестве объезда рекомендуется использовать улицу Народную, Рижский проспект, улицу Кузбасской Дивизии.

Администрация Пскова просит учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. «При движении следует обращать особое внимание на схему организации движения автотранспорта и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.