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Одну из пешеходных зон обустроят в Острове

В Острове обустроят пешеходную зону от микрорайона Остров-3 до перекрестка у старого городского кладбища по улице Освобождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, при этом проведут работы по освещению улиц Островских Молодогвардейцев и Освобождения от федеральной трассы до Острова-3.

Реализация проекта начнется в 2023 году и будет завершена поэтапно за 2-3 года. На данный момент разрабатывается необходимая проектная документация, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в ходе встреч с работниками ведущих предприятий муниципалитета.

Работники островских предприятий также обратили внимание на необходимость ремонта и содержания некоторых городских и сельских автодорог, своевременное спиливание старых и аварийных деревьев, борьбу с борщевиком, уборку тротуаров и придомовых территорий.