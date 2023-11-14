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Более 12 км дороги Пушкинские Горы – Локня ввели в эксплуатацию

Более 12 км автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня ввели в эксплуатацию в Новоржевском районе. В ходе ремонта специалисты обновили два участка трассы – с 13-го по 22-й км и с 35-го по 39-й км. Об этом врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Станислав Стармолотов / «ВКонтакте»

Полностью заменено изношенное асфальтобетонное покрытие, отремонтированы водопропускные трубы, пересечения и примыкания, укреплены обочины. Также в порядок приведены остановочные и посадочные площадки, обновлено асфальтобетонное покрытие на мосту «Судовицкий канал». Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком нанесена дорожная разметка.

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В следующем году специалистам предстоит отремонтировать еще 6 км трассы в Бежаницком районе (с 56 по 62 км). Объект реализуется в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Обновлением дороги занимается подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. На эти цели из областного бюджета выделено порядка 384 млн рублей.