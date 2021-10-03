АвтоМир / Официально

Спикер Госдумы пояснил, кого коснутся штрафы за непройденный техосмотр

Штрафы за отсутствие диагностической карты на автотранспорт после принятия законопроекта об отмене техосмотра для автовладельцев будут действовать только в отношении тех, для кого такая процедура останется обязательной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Вячеслав Володин напомнил, что Дума в первом чтении приняла законопроект, который освободит от обязательного прохождения техосмотра рядовых водителей, но сохранится для коммерческого транспорта.

Спикер Госдумы заметил, что с целью «избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике, было бы правильно уточнить положения» соответствующей статьи 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. «Профильные комитеты Государственной думы по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль», - добавил он.

В целом, напомнил Вячеслав Володмн, решение об отмене обязательного техосмотра коснется «примерно 50 миллионов транспортных средств - легковых автомобилей и мотоциклов». Он уточнил, что после окончательного принятия законопроекта «обязанность проходить техосмотр сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях». Это необходимо «прежде всего для обеспечения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения», - заключил парламентарий.

Напомним, закон об административном штрафе за отсутствие диагностической карты вступит в силу с 1 марта 2022 года. Штраф за не пройденный техосмотр составит 2 тысячи рублей.