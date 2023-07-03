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Три человека погибли в ДТП на дорогах Псковской области за прошедшую неделю

1454 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области с 26 июня по 2 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД выявили 47 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали семь водителей.

За данный период на территории области зарегистрировали 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 20 человек получили травмы различной степени тяжести, 3 человека погибли.