У великолучанина конфисковали Volkswagen Passat за пьяное вождение

Великолучанину назначили 180 часов обязательных работ за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукском городском суде.

Подсудимый, управлявший автомобилем Volkswagen Passat CC, у дома по проспекту Гагарина в городе Великие Луки был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. По результатам освидетельствования у подсудимого установили состояние опьянения. При этом ранее в феврале текущего года он уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ, ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

На основании пункта «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ в доход государства конфискован автомобиль Volkswagen Passat CC, принадлежащий подсудимому, использованный им при совершении указанного преступления.