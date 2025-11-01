АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове женщина попала в больницу после наезда автомобиля

В Пскове женщина попала в больницу после наезд автомобиля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 12 декабря в 14.50 на улице Труда у дома 39.

Фото: телеграм-канал «Псков. За рулём»

Мужчина 1949 года рождения за рулем Renault Logan при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу пешеходу, совершил наезд на женщину 1956 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу. Водитель трезвый.

Других происшествий с пострадавшими в Пскове 12-14 декабря не зарегистрировано.

Также 13 декабря в 18.45 у дома 77 по Коммунальной молодой человек 2001 года рождения, управляя средством индивидуальной мобильности, совершил наезд на пешехода - мальчика 2014 года, который двигался по тротуару. Пешеход не пострадал. Оформлено как происшествие с техническими повреждениями.

13 декабря в 12.40 произошло столкновение двух авто на улице Поземского, 123. Мужчина 1951 года рождения за рулем Opel Astra при проезде нерегулируемого перекрестка со второстепенного направления не уступил дорогу BMW на главной под управлением мужчины 1976 года рождения. Пострадавших нет.