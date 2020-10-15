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Два массовых ДТП произошло на мостах имени 50-летия Октября и Александра Невского

Массовое ДТП произошло на мосту имени 50-летия Октября сегодня утром. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски». Очевидцы отмечают, что столкнулись порядка 10 автомобилей. Движение затруднено.

Фото: ‎Ольга Дорогова,‎ «Контроль Псков»

Кроме того, произошло ДТП на мосту Александра Невского. Об этом также сообщается в группе «Жесть по-псковски». В результате ДТП «Тойота» оказалась на разделительном газоне. В ДТП попали пять автомобилей и автобус. Движение затруднено, занято две правых полосы.

Фото: Борис Куприянов, «Жесть по-псковски»