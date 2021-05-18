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Пассажиры пострадали в ДТП на дорогах в Порховском и Островском районах. ФОТО

Пассажиры пострадали на дорогах в Порховском и Островском районах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, 17 мая в 18.05 два автомобиля столкнулись на 21-м километре дороги Лудони – Павы - Боровичи (Порховский район).

Женщина 1978 года рождения за рулем «Рено Логана» при обгоне не выдержала боковой интервал до обгоняемого транспортного средства и совершила столкновение с «Ладой Приорой» под управлением мужчины 1988 года рождения. Оказана медицинская помощь пассажиру «Рено» 2001 года рождения.

17 мая стало известно о еще одном ДТП с пострадавшим. 16 мая в 22.35 в Острове на улице Егорова водитель «Лада Приоры» при выбранной скорости не учел дорожные условия, не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП. У водителя 1974 года рождения установлено алкогольное опьянение.

Изначально происшествие было оформлено без пострадавших. Через день, 17 мая, в 19.15 за медпомощью обратился пассажир автомашины 1992 года рождения. У него выявлен ушиб позвоночника. Сразу после ДТП мужчина чувствовал себя хорошо. Травме сопутствовало состояние опьянения.