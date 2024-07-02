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Цены на автомобильные запчасти выросли почти в двое с начала года

С начала 2024 года цены на запчасти некоторых автомобилей выросли на 78%, сообщили в страховых компаниях (изучают динамику цен на комплектующие для расчета полисов КАСКО). Самый большой рост показали детали на автомобили концерна VAG, их стоимость увеличилась почти в два раза.

Страховые компании рассказали о среднем росте рекомендованной розничной цены на запчасти автомобилей из США в 2024 году на 2,6%, на японские — 6,2%, корейские — 24%, китайские — 15,5%. Европейские машины подорожали на 8,9%. Больше всего среди автомобилей прибавила Skoda с ростом цены на почти 80%.

С 2022 года американские марки прибавили 122%, корейские подорожали на 55%, китайские — на 60%. Стоимость комплектующих на европейские машины увеличилась почти вдвое, добавили в «Ренессанс страховании». Рекордсменом по стоимости ремонта стала Skoda — цена на запчасти у этой марки взлетела на 264%. По данным страховой компании «Росгосстрах» наименьший рост показала Kia с удорожанием всего на 37% за два с половиной года. На втором месте Лада – плюс 38,5%, затем следует Hyundai — +42%, Haval (+45%) и Renault (+46%), пишет «Известия».

Страховщики связывают повышение с усложняющимися из-за санкций условиями доставки. Для обхода запретов приходится искать новые пути, а страховым компаниям увеличивать стоимость полисов