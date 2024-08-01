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В Пскове велосипедистка получила перелом после наезда на «Газель»

Велосипедистка, которая врезалась в «Газель» в Пскове 9 августа, получила перелом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение произошло в 11.15 на улице Металлистов у дома №29.

Женщина 1981 года рождения двигалась на велосипеде по тротуару при наличии проезжей части и совершила столкновение с автомашиной «Газель», выезжавшей с прилегающей территории.

Велосипедистка госпитализирована в областную больницу. По предварительной информации, у нее выявлен перелом крестца.