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Четверо взрослых и ребенок госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе

Четверо взрослых и ребенок госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Псковском районе 8 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По предварительной информации, ДТП произошло около 16:00 на 2-м км автодороги Писковичи - станция Кебь. Водитель автомобиля Skoda, мужчина 1968 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил касательное столкновение с Lada Largus под управлением псковича 1962 года рождения, затем лобовое столкновение с Chevrolet под управлением псковички 1994 года рождения.

В результате водитель Skoda и его пассажирка 1968 года рождения госпитализированы. Также госпитализированы водитель Chevrolet, ее пассажир 1988 года рождения и ребенок 2021 года рождения.

Проводится проверка. Автомобили Chevrolet и Skoda изъяты.