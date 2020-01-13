Фотофакт: Ямочный ремонт начался на Ольгинском мосту.

Улицу Советскую в Пскове закроют для транспорта в связи с празднованием Масленицы

Житель Порхова не справился с управлением и столкнулся с «Газелью» в Псковском районе

В Госдуме предложили рассчитывать штрафы от стоимости автомобиля

В Пскове вернутся к вопросу об еще одном автобусном маршруте через Коммунальную