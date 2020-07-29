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После обращения депутата в ФАС газ подешевел на двух АГЗС в Пскове

Жители Пскова, которые используют пропан в качестве топлива, а также для бытовых нужд, обратились к депутату Госдумы Александру Васильеву с жалобой на резкий скачок его стоимости: в последнее время цены на газ в городе Пскове выросли на 15-20%, а в некоторых регионах - более чем на 50%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в общественном движении «Убитые дороги».

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области провело проверку по обращению Александра Васильева. По информации от газоснабжающих организаций, розничные цены на автомобильный сжиженный углеводородный газ на АЗГС в Пскове в июле 2020 года находились в пределах 23,90 - 25,94 руб. за 1 литр. По сравнению с январем этого года действительно произошел рост розничных цен на газ - на 1 рубль за 1 литр, что составило 4%.

В УФАС установили, что цена на пропан выросла по причине роста цен у поставщиков газа, который составил 7,5%, или 1,43 руб. за 1 литр с января по июль.

Что касается реализации газа для бытовых нужд населения, то в УФАС по Псковской области сообщили, что этим в регионе занимаются только две организации, а цена газа устанавливается соответствующими приказами комитета по тарифам и энергетике. Стоимость газового баллона 50 литров без доставки по регулируемому тарифу составляет 552 - 574 руб., а с доставкой до потребителя 800 - 840 руб. Несмотря на то, что организации, занимающиеся реализацией газа, не обращались в регулирующий орган с заявлениями о пересмотре установленных цен, в Псковское УФАС России в феврале-марте 2020 года поступили многочисленные обращения граждан и органов власти в связи с повышением стоимости сжиженного бытового газа в баллонах для населения и отказом газоснабжающих организаций в продаже газа в баллонах без доставки.

При проверке установлено, что стоимость газовых баллонов выросла за счет увеличения цены за доставку в связи с тем, что государственное регулирование на доставку отменено. Материалы проверки направлены в прокуратуру Псковской области, администрацию региона и в ФАС России для проверки обоснованности тарифа, установленного регулятором. Также региональное УФАС направило в ФАС России информацию о текущей ценовой ситуации на рынке сжиженного углеводородного газа в Псковской области для контроля цен поставщиков.

После направления депутатского запроса цены, по крайней мере, на двух АГЗС в Пскове, на улице Инженерной и в Крестах, снизились на 1 рубль 30 копеек – с 24,8 до 23,5 руб. Всего на территории Псковской работают 35 автозаправочных газовых станций.