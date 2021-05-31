АвтоМир / За рулём

Участнику смертельного ДТП в Пушкинских Горах пришлось вернуть деньги страховой компании

Участник смертельного ДТП в Пушкинских Горах вернул страховой компании 500 тысяч рублей по решению суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

7 июня 2019 года в поселке Пушкинские Горы произошло ДТП с участием автомобиля под управлением ответчика, в результате которого погиб человек. На момент аварии машина была застрахована, акционерное общество «Ингосстрах» выплатило по данному страховому случаю возмещение в размере 500 000 рублей.

При этом установлено, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердил приговор Пушкиногорского районного суда, а также результаты медицинского освидетельствования. Ответчик и его представитель в судебном заседании исковое требование не признали, факт управления автомобилем в состоянии опьянения опровергли.

Суд удовлетворил требования СПАО «Ингосстрах» , с ответчика взыскали произведенную страховую выплату в порядке регресса, а также расходы по оплате государственной пошлины. Решение суда пока не вступило в законную силу.