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АвтоМир / Дороги

Фотофакт: неопределившийся светофор у торгового центра «Империал» в Пскове

02.01.2025 16:50|ПсковКомментариев: 0

Одновременно красный и зелёный сигналы показывает светофор у торгового центра «Империал» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили очевидцы. 

Светофор так горит в тот момент, когда должен гореть только красный цвет для машин. 

Теги: #регион60 #светофор
Источник: Псковская Лента Новостей
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