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Фотофакт: неопределившийся светофор у торгового центра «Империал» в Пскове

Одновременно красный и зелёный сигналы показывает светофор у торгового центра «Империал» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили очевидцы.

Светофор так горит в тот момент, когда должен гореть только красный цвет для машин.