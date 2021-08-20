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Почти 25% читателей ПЛН не откажутся от автомобиля при любых ценах на топливо

24% читателей Псковской Ленты Новостей заявили, что не откажутся от автомобиля при любых ценах на топливо. Это следует из результатов опроса, проведенного на сайте ПЛН.

В голосовании на тему «При какой цене на бензин и ДТ вы откажетесь от автомобиля?» приняло участие 2884 человека.

Самый популярный ответ (38,80%) – «уже пришлось отказаться».

15,81% респондентов откажутся от личного транспорта при цене на бензин и ДТ 50 рублей и выше, 9,54% - при цене 70 рублей и выше, 6,48% - при цене свыше 100 рублей.

Вариант ответа «Не откажусь ни при каких условиях» выбрали 24,10% опрошенных.

2,74% читателей ответили, что у них электрокар. Примерно столько же людей (2,53%) откажутся от автомобиля, «когда газ будет по 100 рублей за литр».