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Лихо - дорого

16.11.2021 16:53|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему ужесточения наказания за опасное вождение на дорогах. Программа вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

 

Штрафы за опасную езду давно пора ввести, считает исполняющий обязанности председателя Псковского отделения всероссийского общества автомобилистов Сергей Родин. На дорогах полное бескультурье, водители не уважают друг друга, из-за чего, в основном, и происходят аварии. В автошколах сети всероссийского общества автомобилистов, по словам Сергея Родина, ученикам объясняют, что такое опасное вождение, и за изменениями законодательства, даже гипотетическими, внимательно следят.

«Водители не уважают друг друга, поэтому и происходят аварии. Если они друг к другу относились бы с уважением, то мы бы избежали бы многих ДТП, поэтому я поддерживаю штрафы. Чтобы такие ситуации с опасным вождением выявлять, нужно устанавливать побольше камер, желательно, чтобы автоинспекторы патрулировали на дорогах, как раньше. У них мало там работников, поэтому они выезжают ограниченными патрулями на дежурство. Не всегда они могут обращать внимание на опасное вождение. Мы, как работники автошкол, с этим сталкиваемся постоянно: на теоретических занятиях ученикам объясняем административные наказания, по штрафам все разъясняем. У нас на это есть отдельная лекция, поэтому здесь тоже будут проводится информационные беседы».

С тем, что ужесточения наказаний за нарушения ПДД назрели согласен и президент областной федерации автомобильного спорта Олег Мыслевич. Он рассказал, что на уровне федерации есть свои попытки наказывать лихачей на дорогах, например, таких спортсменов иногда лишают лицензии. Вызывает у автомобилистов вопрос: как будет в законодательстве охарактеризовано понятие «опасный стиль вождения», так, чтобы и водитель однозначно понимал, что нарушает правила, и сотрудники ГИБДД знали, за что нужно штрафовать.

«Мы с этим боремся среди своих спортсменов. Достаточно жестко стараемся контролировать. И если где-то наш действующий спортсмен, имеющий лицензию, выкладывает в Ютубе, где он по кольцевой едет 220 км/ч, — мы лишаем лицензии. У меня только возникает вопрос: как это будет применяться? То есть, если ввести законодательный штраф за опасное вождение — это, конечно, здорово. Сначала надо описать, что такое опасное вождение, чтобы и водитель четко понимал, что это такое. Например, если ты едешь по Рижскому проспекту 120 км/ч, — это уже опасное вождение. Как это будет на деле осуществляться — большой вопрос. Нужно его прорабатывать со специалистами, сотрудниками ГИБДД, которые будут применять на практике эти законы. Наверняка найдутся люди, которые будут оспаривать, говорить, что никакого опасного вождения не было, как это потом доказать?»

У автогонщицы Ольги Стебиховой возникает вопрос, как же будут отслеживать нарушителей ПДД, если штрафы все-таки введут. Кто и чем будет фиксировать нарушения. Опасное вождение — это не только опасная езда на высокой скорости, но и на разрешенных километрах в час можно создавать аварийные ситуации на дороге, отметила она.

Фото из личного архива Ольги Стебиховой

«Как это будет отслеживаться? Кто будет это фиксировать и чем? Насколько быстрая будет реакция на данные нарушения? Не совсем понятно, какими техническими средствами это будет фиксироваться. Конечно, люди, которые не совсем адекватно ведут себя на дороге и ездят на большой скорости, представляют серьезную угрозу для других участников дорожного движения. Можно даже на 60 км/ч творить невесть что: перестраиваться очень резко, подрезать людей, даже, делая движение рулем в сторону другого участника, можно спровоцировать испуг. В нашем городе сотрудники ДПС знают чуть ли не по именам таких рецидивистов, их лишают прав. Как вообще будет создана система, может, нужно изучить опыт других государств, где это есть и эффективно работает».

О платежеспособности населения при введении штрафов предложил задуматься основатель псковского мотоклуба «Позитивная механика» Александр Бушуев. Уровень жизни в Пскове другой, уровень вождения и культура — тоже, поэтому на сумму штрафов это должно влиять.

«В Пскове немножечко по-другому: культура вождения, уровень вождения. Это отличается от уровня вождения в больших городах, как Питер и Москва, во-первых. А, во-вторых, платежеспособность населения и, скажем так, уровень жизни совсем другие. Это должно повлиять на сумму штрафов, но, в целом, любая процедура, которая связана с улучшением качества наших дорог и движения, мной может только приветствоваться. Я водитель с большим стажем. Негодяи, которые лихачат, подрезают и создают аварийную ситуацию, это никакому нормальному человеку не понравится. По публикациям в СМИ вижу, что у некоторых людей, например, в Москве, есть по несколько сотен штрафов. Они просто не платят. Либо у людей зарплата измеряется сотнями тысяч, а не десятками, как у нас. Эти три тысячи - для них маленькая сумма, и люди будут лихачить дальше. Поэтому этот закон нужно усовершенствовать и рассматривать дело с точки зрения юриспруденции. Я, как обыватель, только приветствую подобные ужесточения».

Стимулировать водителей быть аккуратными на дорогах можно не только наказаниями, но и поощрениями предлагает член Общественной палаты Псковской области, участник союза мотоциклистов «Ночные волки» Псков Юрий Бурлин. Он рассказал, что на Западе такие меры работают при вычислении стоимости страховки. При этом общественник поддерживает увеличение штрафов, потому что на практике они эффективно работают.

«На Западе этот ресурс очень хороший. Можно что-то сделать между штрафами и базой страховой компании на федеральном уровне. Как у нас сейчас страховщики дают скидку при отсутствии аварийности или если есть какие-то выплаты, то хорошо, но, по сути, выплаты, если случилось ДТП, постфактум, а если это примитивная история, то это достаточно понятно. Если у человека в год есть пять, десять, двадцать неоплаченных штрафов, то эти данные могут быть известны страховщикам, а также все штрафы присутствуют на госуслугах, поэтому это было бы положительное решение. Потому что скидка на страховку хоть и небольшая, но все-таки это хорошо, а особенно в больших городах, где сумма может достигать и 30 тысяч рублей. Это дает какую-то привилегию. Метод кнута пока у нас более распространен. Смотрю на опыт других стран, там штрафы далеко не маленькие. Там и применение их организовано лучше. Это не самый, так скажем, популярный способ для обычных автолюбителей. Я за увеличение штрафов»

Ужесточение правил дорожного движения в части наказания за опасное вождение — это попытка снизить число ДТП фиктивными методами. Такое мнение высказал активист движения «Убитые дороги в Пскове» Николай Мельков. Не понятно, как и кто будет определять понятие «опасное вождение», должен быть человек, который зафиксирует правонарушение, но сотрудников ГИБДД в городе не так часто увидишь, отметил общественник. По словам Николая Мелькова, для повышения безопасности на дорогах необходимо заняться дорожной инфраструктурой.

«Если нужно снизить аварийность, то нужно соблюдать существующие требования ГОСТа. Даже в Пскове многие пешеходные переходы оборудованы неправильно. Сейчас там стоят светофоры, но по ГОСТу прописано, что на четырехполосных дорогах должны быть островки безопасности, чтобы пешеход не переходил сразу все полосы, а переходил поочередно. Это уже снизит аварийность с пешеходами. А чтобы снизить аварийность с автомобилями надо, в первую очередь, понижать скорость потока, так как это провоцирует ДТП. Отвлечешься на секунду — можно запросто въехать в другую машину. Во многих странах уже так делаю — снижают скорость в городах, тем самым понижая аварийность на дорогах. Эта мера работает прекрасно».

Даже к проекту ужесточения наказания за нарушения ПДД у автомобилистов возникает много вопросов. Абсолютное большинство участников программы высказались категорически за введение штрафов за опасное вождение на дорогах. Только, как может на деле применяться эта практика — непонятно совершенно никому. В решении правительства наказывать или не наказывать лихачей хотелось бы увидеть что-то максимально применимое в обычной жизни.

Дина Дабришюте

Теги: #эхо москвы в пскове #дороги #эфир
Источник: Псковская Лента Новостей
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