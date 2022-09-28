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Псковичи предупреждают о трудностях при проезде к Печорам

Псковичи предупреждают о трудностях при проезде к Печорам в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

«Кто едет в направлении Печор через Печки, берите паспорта. Перед поворотом на Крупп стоит пост. Без документов никого не пускают», - написала она.

Женщина уточнила, что ехала за грибами. «Очередь была в 14 машин. Нам ответили, что проезд только при предъявлении паспорта. Посмотрев на нашу одежду, сказали: "Не пускаем даже грибников"», - заметила она.

Подписчица группы заметила, что паспорта не помогли, попросили ещё и пропуски. «Вот и мне интересно. Если я еду на машине 60rus, не имею права передвигаться по своему региону?» - задалась вопросом другая псковичка.

Как пояснил участник группы, основание простое - там погранзона, въезд по пропускам. «Кусок дороги от Гверздони до Лезги входит в погранзону», - добавил он.