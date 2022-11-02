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Экономика

Нечего тратить

02.11.2022 17:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему отсутствия у половины россиян сбережений и накоплений. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Каждый второй россиянин в настоящее время не имеет каких-либо сбережений и накоплений. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ. А опрос на сайте Superjob показал, что число тех людей, у кого отсутствует финансовая подушка, растёт с 2008 года.

В «лихие» 90-е сгорели сбережения миллионов россиян. Этот негативный опыт привел к тому, что немало людей живет по принципу: если деньги есть — значит их нужно тратить. Откладывать смысла нет, – завтра товары будут дороже, а любые сбережения могут обесцениться в один момент. Таким образом они попадают в бесконечный круг, когда зарплаты не хватает, а при получении следующей выплаты многие уже сидят без денег или даже берут в долг. Даже среди россиян, доходы которых дают возможность откладывать, немало тех, кто предпочитают брать кредиты, вместо того, чтобы инвестировать средства и получать дополнительные средства.

Однако про низкий уровень оплаты труда и мизерные пенсии тоже не стоит забывать. Так в чем же реальная причина того, что только половина россиян копит деньги? Может быть, откладывать просто не с чего, потому что зарплаты и пенсии слишком маленькие? Или у россиян нет привычки пополнять и сохранять сбережения? Каким образом лучше всего сохранять свои накопления?

По словам психолога, бизнес-тренера Сергея Калинина, в России из поколения в поколение передается идея, что нет смысла иметь сбережения. Однако необходимость в сохранении своих денежных средств на самом деле есть. Он рассказал про персональное управление финансами, которому желательно обучать людей с самого детства.

«История нашей страны достаточно бурная. У нас было много войн, революций. Люди достаточно часто теряли накопления и материальные блага. Есть такой сценарий, передающийся из поколения в поколение: смысла накапливать нет, потому что все может быть быстро потеряно. С другой стороны, есть личные цели и личные навыки – то, что называется персональным управлением финансами. Причем эти навыки сами из воздуха не возьмутся, им нужно обучать с раннего дошкольного возраста, когда у ребенка появляются первые карманные деньги. Нужно иметь долгосрочные финансовые цели. Чтобы их достичь, нужно уметь экономить, откладывать, приумножать – все эти действия и есть управление личными финансами. Есть финансовые инструменты, с помощью которых это можно делать. Их нужно знать, изучать. С одной стороны, нет образовательных институций, которые бы этому учили, хотя есть довольно много обучающих книг. Экономические факторы также играют роль. Действительно, есть люди, живущие от зарплаты до зарплаты. Хотя, как говорят советники по персональным финансам, если даже несмотря на низкий уровень доходов удается откладывать чисто символическую, то уже первый шаг к управлению своими финансами и укреплению благосостояния. Обычно хорошо действует рекомендация использовать разные инструменты: это могут быть банковские депозиты, ценные бумаги (акции, облигации), материальные активы (недвижимость, золото, предметы искусства). Многое зависит также и от исторической ситуации».

У россиян нет возможности откладывать деньги на будущее, уверен президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. По его словам, это происходит из-за диспропорции уровня зарплат в нашей стране.

«Я уверен, что у всех есть привычка копить и откладывать на потом. Вопрос в том, с чего копить? Дело в том, что уровень зарплат у людей недостаточен, чтобы откладывать на будущее. Это связано с большой диспропорцией в заработных платах. Я с удивлением обнаружил, что недавно ректора вузов возмутились поступившим предложением ограничить уровень их зарплаты. Я понимаю, что получать много очень хочется. Но нельзя забывать, что это бюджетные деньги, которые зарабатываются бизнесом. Такая же ситуация с чиновниками, руководителями государственных предприятий. Уровень их зарплат просто зашкаливает, они получают сверхбольшие деньги и мучаются от того, что с ними делать. Опыт показал, что за границей ничего не отложишь, а если отложишь — будут большие проблемы. Но это доказывает, что такая деформация труда, когда 10% россиян получают столько, сколько остальные 90% в общей массе, доказывает, что у 50% населения нет сбережений на будущее».

Мало у кого в нашей стране есть привычка инвестировать, объясняет экономический эксперт Алексей Овчинников. Более того, в этом году из-за ситуации на российском и мировом рынках происходило обесценивание вложений, что еще больше оттолкнуло людей от этого инструмента. Эксперт дал совет для возможного сохранения своих финансов.

«В России пока не сложился такой институт частных накоплений. Безусловно, у нас есть частные инвесторы, но их единицы в масштабе целой страны. Люди если и знают что-то о накоплениях, то это ровно две модели: банковские депозиты и складывать деньги под матрас. При том, что инструментом для инвестирования существует масса. Но беда в том, что в этого году или чуть раньше, когда началась пандемия, институт частного инвестирования как в нашей стране, так и во всем мире себя несколько скомпрометировал, поскольку вложения по большей части обесценивались. Конечно, это отталкивает людей, особенно неподготовленных, от инвестиций в акции, облигации, паевые фонды. Наверное, сейчас не время всему этому учиться, но и тратить деньги бездумно только потому, что они появились, это не очень правильная модель. Нужно соблюдать баланс: тратить ровно столько, сколько тебе нужно, а если остаются — откладывать. Для этого самый надежный инструмент сейчас — банковские депозиты. Но даже в них вера у россиян пошатнулась, я их в чем-то понимаю».

Люди не видят смысла копить деньги из-за неуверенности в завтрашнем дне, считает руководитель Псковского регионального отделения «Партии пенсионеров», заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов. На его взгляд, некоторые стараются держать финансовую подушку, но у многих не хватает для этого средств.

«Я вам откровенно могу сказать, основная часть пенсионеров живет от пенсии до пенсии из-за условий инфляции, роста цен. Обращу внимание на такой позорный факт, как подорожание обмундирования после объявления мобилизации. Считаю, что относительно этих деятелей нужно провести серьезную проверку, какими идеями они руководствовались. В части накоплений у людей есть неуверенность, что будет так же. Санкции действуют, но продукты питания у нас все же есть. Когда все дорожает, смысла копить нет. Контрольный пакет люди стараются иметь на всякий случай, но особо откладывать нечего».

Накопления россиян зависят от их заработной платы. Чтобы зарплата стала выше, необходимы инвестиции в экономику, объясняет руководитель холдинга NPN Игорь Савицкий. На его взгляд, важно все доходы с добычи ресурсов России использовать для выплат зарплат и пенсий.

«Накопления граждан зависят от заработной платы. Зарплату граждан России можно поделить на три категории. Первая - зарплата бизнеса, который составляет 30% населения России, те люди, которые по-настоящему платят налоги, с добавленной стоимостью. Вторая - зарплата чиновников, это еще 30% населения. Третья категория - пенсионеры и прочие. У бизнеса средняя зарплата по стране низкая, накоплений нет. Бизнесу со стороны правительства РФ деньги поступают, прямо скажем, со скрипом или не поступают вообще, мало инвестиций. Следовательно, мало рабочих мест и низкая зарплата. Чтобы росла заработная плата, в экономику России необходимы инвестиции. Еще до специальной военной операции я читал, что 400 миллиардов долларов ежегодно уходят из России. Это нефть, газ, лес, алмазы, металлы. Вся выручка за эти богатства, исключая таможенные платежи, из России вывозится. Инвестиций в экономику явно не хватает. Поэтому низкая заработная плата и отсутствие накоплений у населения. У чиновников заработные платы достаточно высокие. Люди, которые имеют накопления, как раз работают в госструктурах. Пенсии у нас очень низкие. Они должны быть 60-70% от средней зарплаты. По большому счету какая-то индексация идет, но пенсии у нас очень малы и в размере 60-70% от средней зарплаты не выплачиваются. Это большая проблема. Из чего платить пенсии? Все эти деньги за вывозимые ресурсы должны быть у РФ, тогда будут высокие пенсии и будет возможность делать накопления. Россия сегодня, к сожалению, не имеет тех денег, которые могла бы зарабатывать. Если мы решим проблему с вывозом капитала из страны, то будут высокие заработные платы и возможность делать накопления».

На сайте Псковской Ленты Новостей проводился опрос на тему: есть ли у респондентов сбережения или накопления? Почти половина опрошенных ответили, что им приходится жить от зарплаты до зарплаты, поэтому об откладывании денег не может быть и речи. А финансовое положение 23% проголосовавших находится в еще более плачевном состоянии, так как осложняется долгами.

К сожалению, большинство граждан плохо умеют планировать свои траты в перспективе более полугода-года. Не исключено, что даже получая маленькую зарплату, можно откладывать минимум. Достаточно посчитать, сколько будет денег от ежемесячных небольших накоплений через 10, 20 лет. Если же грамотно воспользоваться инвестированием, то сумма может еще и приумножиться.

Стоит отметить, что уровень осознанности в теме накоплений россиян немного вырос за последние 10 лет. Но финансовая грамотность не дается с рождения, это важная отрасль знаний, которой необходимо обучать с детства.

Анастасия Сливинская

Теги: #сбережения #зарплата #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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