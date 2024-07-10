Экономика

О мерах поддержки фермеров в Псковской области расскажут на брифинге в пресс-центре ПЛН

Онлайн-брифинг «Поддержка фермеров в Псковской области» состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 17 июля.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов сообщит о результатах конкурсного отбора по предоставлению грантов «Агростартап» и «Семейная ферма». Также гость студии расскажет о других мерах поддержки псковских аграриев.

Начало брифинга в 16.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.