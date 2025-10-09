ВТБ прогнозирует наступление технологического суверенитета в финсекторе к 2028 году

Наступление технологического суверенитета в российском финансовом секторе можно ожидать в ближайшие 2-3 года, до конца 2028 года, спрогнозировал в рамках «Финополис-2025» старший вице-президент, заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов.
По его словам, для крупных компаний использование импортозамещенных технологий это «потребность сегодняшнего дня», они обходятся существенно дешевле используемых в большинстве случаев сегодня решений транснациональных ИТ-корпораций. «К этому рано или поздно придет большинство стран мира, включая те, кому сейчас доступны решения мировых ИТ-гигантов», — добавил Сергей Безбогов.