Экономика

ВТБ прогнозирует наступление технологического суверенитета в финсекторе к 2028 году

Наступление технологического суверенитета в российском финансовом секторе можно ожидать в ближайшие 2-3 года, до конца 2028 года, спрогнозировал в рамках «Финополис-2025» старший вице-президент, заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов.

«Весь рынок осознал, что импортозамещение — это не беда и не нагрузка, а это наше будущее. И те архитектурные принципы, которые сейчас закладываются всеми нами в новые решения, это залог того, что мы будем использовать эти решения если не десятилетия, то много лет точно. Я бы сказал, что те архитектурные решения, которые мы прорабатываем сейчас вместе с вендорами, будут нами активно использоваться в ближайшие несколько лет», — отметил Сергей Безбогов.

По его словам, для крупных компаний использование импортозамещенных технологий это «потребность сегодняшнего дня», они обходятся существенно дешевле используемых в большинстве случаев сегодня решений транснациональных ИТ-корпораций. «К этому рано или поздно придет большинство стран мира, включая те, кому сейчас доступны решения мировых ИТ-гигантов», — добавил Сергей Безбогов.