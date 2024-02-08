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Реставрация Успенского собора продолжается в Святогорском монастыре

Реставрация Успенского собора продолжается в Святогорском монастыре. В 2021 году отреставрирован некрополь Ганнибаллов-Пушкиных и памятник на могиле Александра Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Монастырь возник на историческом месте – близ города Воронича, древнего южного форпоста Псковской земли в XV в. Это место имело название Синичьи горы. По преданию на главной Синичьей горе в 1563 году явилась икона Богородицы «Умиление».

Монастырь был закрыт в 1920-е годы. Во время Великой Отечественной войны немецкие оккупанты дважды пытались взорвать Успенский собор. В результате рухнула колокольня, и древний большой колокол был разбит. Фашисты заминировали могилу А. С. Пушкина. При разминировании несколько бойцов-саперов советской армии погибли.

В 1949 году монастырь восстановили. В 1992 году в монастыре возродилась монашеская жизнь.

Специалисты учреждения провели фотофиксацию объектов Святогорского монастыря.