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Церковь / Новости епархии

«Пастырь»: Зачем соблюдать Великий пост?

17.03.2024 10:21|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Пастырь», которая вышла в  эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. Завтра, 18 марта, начинается Великий пост. Подробнее о его значении, духовной составляющей и причинах поститься рассказал священник Артемий Лутченко.

 

Завтра мы вступаем в Великий пост. Это то время, тот путь, который ведет нас к празднику Светлого Христова Воскресения, Пасхи. Мы называем Великий пост временем сугубого покаяния, то есть удвоенного покаяния в грехах. Эти слова - покаяние, грех, пост - не из сферы нашего повседневного бытового опыта. Это все реалии духовной жизни, в которых, сказать по правде, мы не очень-то искушены.

И вот из-за этого мы довольно-таки смутно, узко понимаем эти слова. Вот, например, возьмем слово «грех». Что такое грех? Это когда сделал что-то плохое. Правда? То есть какой-то проступок или событие в моей жизни, которое огорчает других людей или оскорбляет Бога.

А покаяние это, соответственно, когда я попросил прощения у Бога или у людей за это плохое поведение, за проступок. Бог, он же добрый, мы все знаем, простит. Люди тоже достаточно отходчивые, они тоже поймут и простят. Вот и славно. Хорошо получилось. Непонятно, зачем тогда поститься в этой ситуации.

На самом деле, в этом понимании слова «грех» как события и как вины за это событие есть только маленькая часть правды. Грех, действительно, проявляется как некое событие. И наша вина, безусловно, тоже в нем есть, потому что это всегда вольный выбор, вольные действия. Но вот послушаем, что говорит Господь: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в своем сердце».

Человек мог бы никого не убивать, но если в душе он готов своего оппонента разорвать на кусочки, то Господь не видит разницы между ним и убийцей. Или, допустим, он мог никогда не изменять своей жене. Но если он делает это в мыслях, в воображении, то уже побежден этим грехом. Таким образом Христос говорит, что грех это не событие, это состояние души. И это уже совсем другая история, совсем другое дело.

Грех - это не столько эпизод моей внешней биографии, сколько проблемы моего внутреннего духовного устройства. Корень моих греховных поступков в том, что мое внутреннее устроение, воля, рассудок, воображение, эмоции отравлены злом. Ведь если от проступков себя можно удерживать, худо-бедно, как можно удержать себя от состояния своей души, если грех - это состояние? То есть человек не должен быть самим собой, получается? Как это вообще возможно? А вот именно так. В оригинальном тексте Евангелия русское слово «покаяние», которое мы используем, звучит как метанойя - в переводе с греческого это слово означает «изменение ума».

Получается, что Христос призывает нас изменить наш ум, наш образ мыслей, пересмотреть нашу систему оценок. Заметьте, не телесную сторону нашего бытия, а духовную. Образ мышления прививает нам исправить Господь. Это дело мы готовы делать в последнюю очередь. Мы готовы, наверное, лучше поставить свечку где-то, может быть, заказать молебен, даже какой-то небольшой труд совершить ради Бога, но что-то внутри себя поменять - это очень тяжело. Но вот и причем тут пост, спрашивается? Ведь пост это про внешнее. Человек - это ведь не только душа, но еще и тело. Это две стороны, две противоположные грани нашего человеческого существа. Они неразрывно связаны, и они влияют друг на друга. Слово «грешно», которое мы так часто употребляем в нашей церковной повседневности, означает также и то, что в нас грехом разрушен, установленный, задуманный Богом, порядок отношений и души, и тела.

Как говорит апостол Павел, плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Или, говоря по-нашему, по-простому, хотели как лучше, а получилось как всегда. И вот эта связь, это единство души и тела в нас, людях, дает основание для нашей аскетической практики поста.

Мы ограничиваем свои привычные проявления, наши телесные природы, телесные жизни. Мы отказываемся от вкусной еды, от расслабленного веселого времяпрепровождения, собираемся. Вроде это телесно, но мы влияем тем самым на нашу духовную жизнь, чтобы вообще хоть как-то прочувствовать и хотя бы попробовать ее как-то поменять. Как кузнец, когда куёт какое-то изделие, будь то коса, серп или меч, он разогревает железо огнем, бьет его молотом, так сказать, смягчает, чтобы придать форму. Так вот и мы размягчаем себя постом, чтобы придать форуму нашей духовной жизни. Действуем на тело, меняем душу. Поэтому пост, с одной стороны, телесные упражнения, но по большому счету, он не имеет смысла без упражнений духовных: молитвы, чтения слова Божьего, побуждения себя к исполнению Божьих заповедей и внимания к своему внутреннему миру чувств, мыслей, всего того, что наполняет душу. Только в сочетании с духовным пост становится настоящим духовным оружием, а не просто такой странной формой голодания.

Никто в одиночку не выходит на эту духовную брань, духовную битву. Поэтому Церковь всегда во время поста особенно призывает нас на молитву в храм Божий, призывает к исповеди, к причастию Святых Христовых Тайн. Так что, если мы действительно считаем, что относимся к посту серьезно и собираемся поститься, то нам нужно, наверное, приготовиться не только просто кушать постную пищу, а обязательно выбрать время в своей жизни в эти святые дни Великого поста для того, чтобы сходить в храм, для того, чтобы очистить душу исповедью и очиститься, соединиться с Христом в причастие Святых Христовых Тайн, Тела и Крови Христовых. А перед этим, по древней традиции, нам всем нужно помириться друг с другом, простить обиды. Самим попросить прощения, если мы чувствуем, что наша совесть нас за что-то обличает.

И вот это все нужно для того, чтобы без помех совершать духовный путь Великого поста к светлому празднику Пасхи.

Артемий Лутченко

Теги: #Пастырь
Источник: Псковская Лента Новостей
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